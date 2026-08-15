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Sophia Systems : le 1er kit de dev Sega Saturn
Hello, on continue la série des trésors de Sega re trop vieux, avec aujourd'hui un kit de dev fonctionnel, qu'on va allumer et tester...

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    posted the 08/15/2026 at 03:37 PM by fdestroyer
    comments (1)
    defcon5 posted the 08/15/2026 at 04:24 PM
    Superbe pièce, dans un état magnifique !!

    Mais alors, quel bordel si les devs devaient brancher un ordi pour profiter du second SH2...
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