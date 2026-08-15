accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
15
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
amassous
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
,
suzukube
,
destati
,
minx
,
51love
,
momotaros
,
battossai
,
uram
,
minbox
,
almightybhunivelze
,
initmaster
,
schnow85
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
201
visites since opening :
352549
fdestroyer
> blog
Sophia Systems : le 1er kit de dev Sega Saturn
Hello, on continue la série des trésors de Sega re trop vieux, avec aujourd'hui un kit de dev fonctionnel, qu'on va allumer et tester...
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/15/2026 at 03:37 PM by
fdestroyer
comments (
1
)
defcon5
posted
the 08/15/2026 at 04:24 PM
Superbe pièce, dans un état magnifique !!
Mais alors, quel bordel si les devs devaient brancher un ordi pour profiter du second SH2...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Mais alors, quel bordel si les devs devaient brancher un ordi pour profiter du second SH2...