Nous avons une annonce importante à vous transmettre concernant la date de sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War IV.Nous avons pris la décision de reporter la date de sortie du jeu au. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi nous prenons ce temps supplémentaire et ce que nous prévoyons de faire en amont du lancement.Merci à tous les participants des bêtas et aux personnes qui nous ont transmis leurs retours au fil du développement du jeu. Votre soutien nous est très précieux, et nous sommes impatients de continuer ce voyage ensemble.Regardez l'annonce complète faite par Jan Theysen, concepteur en chef de Warhammer 40,000: Dawn of War IV :