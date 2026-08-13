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Warhammer 40.000 : Dawn of War
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name : Warhammer 40.000 : Dawn of War
platform : PC
editor : THQ
developer : Relic Entertainment
genre : STR
multiplayer : 2 à 8 joueurs - Online
european release date : 09/30/2004
us release date : 09/30/2004
official website : http://www.relic.com/product/dawnofwar/index.php
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kakazu
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[PC] Dawn of war IV : Sortie repoussée


Nous avons une annonce importante à vous transmettre concernant la date de sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Nous avons pris la décision de reporter la date de sortie du jeu au 3 décembre. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi nous prenons ce temps supplémentaire et ce que nous prévoyons de faire en amont du lancement.

Merci à tous les participants des bêtas et aux personnes qui nous ont transmis leurs retours au fil du développement du jeu. Votre soutien nous est très précieux, et nous sommes impatients de continuer ce voyage ensemble.

Regardez l'annonce complète faite par Jan Theysen, concepteur en chef de Warhammer 40,000: Dawn of War IV :

Steam - https://store.steampowered.com/app/2272360/Warhammer_40000_Dawn_of_War_IV/
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    posted the 08/13/2026 at 02:44 PM by kakazu
    comments (7)
    jedi posted the 08/13/2026 at 05:39 PM
    Qu'ils prennent leur temps ...
    idd posted the 08/13/2026 at 06:46 PM
    jedi +1 et puis perso ça m'arrange, y a trop de jeux.
    jaysennnin posted the 08/13/2026 at 08:24 PM
    idd je le souhaite pas mais avec nos backlog actuels il faudrait un autre confinement
    kakazu posted the 08/13/2026 at 09:15 PM
    idd perso je suis deg car justement j'ai pas grand chose à jouer
    idd posted the 08/13/2026 at 09:24 PM
    jaysennnin ahah
    kakazu arf ça dépend les styles de jeux qui t'intéressent, j'avoue que je suis touche à tout et acheteur copulsif donc je suis prisonnier de moi-même...
    kakazu posted the 08/13/2026 at 09:28 PM
    idd oui ça dépend des goûts et des couleurs. Cette année j'ai pas joué à grand chose très peu de jeux m'ont intéressé pour l'instant
    rufus posted the 08/14/2026 at 08:58 AM
    jaysennnin idd COVID 26 un Chinois mange la bite d'un Rat frit sur un marché de Whuan
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