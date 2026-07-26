Le truc le plus meta de ces ( au moins ) 20 dernières annéesIl est parti déguisé au salon Comic Con de San Diego...déguisé avec un vrai costume de Deadpool.Il n'a pas seulement brisé le quatrième mur il l'a en fait atomiséJe laisse tomber son intervention durant le show MARVEL DISNEY..qui pouvait être programmé.Par contre... le gars s'est baladé au sein du salon au milieux des fans, qui donc ne savaient pas qui il était étant masqué, prise de photos avec les visiteurs et autres cosplayers qui ne savaient que c'était un vrai costume officiel avec Ryan Reynolds dessous... c'est totalement génial comme coup!