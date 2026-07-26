HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 627
visites since opening : 1153309
newtechnix > blog
RYAN REYNOLDS est un monstre!
Le truc le plus meta de ces ( au moins ) 20 dernières années

Il est parti déguisé au salon Comic Con de San Diego...déguisé avec un vrai costume de Deadpool.
Il n'a pas seulement brisé le quatrième mur il l'a en fait atomisé

Je laisse tomber son intervention durant le show MARVEL DISNEY..qui pouvait être programmé.

Par contre... le gars s'est baladé au sein du salon au milieux des fans , qui donc ne savaient pas qui il était étant masqué, prise de photos avec les visiteurs et autres cosplayers qui ne savaient que c'était un vrai costume officiel avec Ryan Reynolds dessous... c'est totalement génial comme coup!

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 07/26/2026 at 06:30 PM by newtechnix
    comments (9)
    vyse posted the 07/26/2026 at 06:38 PM
    Sympa
    blacksad6 posted the 07/26/2026 at 06:47 PM
    Nan mais sérieux, c’est quoi ce post à 2 balles. Qu’est ce que ça fait sur Gamekyo!?
    kalas28 posted the 07/26/2026 at 07:05 PM
    génial.....

    kidicarus posted the 07/26/2026 at 07:07 PM
    Il me semble que Henry Cavill l'avait fait.

    Sinon, l'autre Ryan devient le nouveau Ghost Rider.
    victornewman posted the 07/26/2026 at 07:10 PM
    Retour de la X-Force
    bladagun posted the 07/26/2026 at 07:22 PM
    Ils sont beaucoup à l'avoir fait
    taiko posted the 07/26/2026 at 07:54 PM
    blacksad6
    C'est un blog.
    Ça va ça parle de cinéma et de Marvel, il fait pas un post sur le shampoing non plus. Respire un coup.
    kakazu posted the 07/26/2026 at 08:12 PM
    Mais pourquoi il est de cette couleur ?
    kidicarus posted the 07/26/2026 at 08:20 PM
    kakazu sûrement le groupe Xforce
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo