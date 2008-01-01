Virtual Boy Wario Land

Jack Bros

Galactic Pinball

The Mansion of Innsmouth

Virtual Bowling

Mario’s Tennis

Mario Clash

Teleroboxer

Red Alarm

Vertical Force

V-Tetris

Golf

3D Tetris

Space Invaders Virtual Collection

Maintenant que j’ai joué et testé tous les jeux Virtual Boy proposés dans le catalogue Nintendo Classics sur Switch, j’ai établi une liste de mes préférences. Il ne s’agit pas d’un top objectif, et il reflète mon expérience avec la ludothèque du casque rouge de Nintendo… ou plutôt sa réplique !Précision qui a son importance : même si j’ai pu jouer vite fait sur émulateur à certains des jeux Virtual Boy non présents dans le catalogue Switch, je les ai classés comme « non testés », car j’estime important de pouvoir tester les jeux Virtual Boy dans les meilleures conditions possibles. Mais oui, Waterworld est vraiment une catastrophe, et il mériterait sa catégorie rien qu’à lui !Autre précision : chaque titre renvoie vers mon avis complet sur Game Forever.Je ne fais pas dans l’originalité en plaçant ce jeu en tête de mon top, mais c’est bien un jeu très amusant, avec une réalisation propre et des effets 3D vraiment saisissants. C’est le classique incontestable de la console, mais il ne faut pas non plus en attendre un chef d’œuvre. L’aventure en ligne droite est courte (3h en prenant son temps), et dans la série, je lui préfère un Wario Land 2 plus riche. C’est un très bon jeu tout de même, je ne comprends pas pourquoi Nintendo a refusé un portage sur 3DS – le studio Renegade Kids ayant réalisé Mutant Mudds avait à l’époque manifesté son intérêt.Là aussi, ce jeu est souvent cité comme une perle méconnue du Virtual Boy ; et là aussi, cette réputation est méritée. Mais il faut aussi savoir à quoi s’attendre avec Jack Bros, qui n’est pas un jeu d’aventure – étant un spin-off de Megami Tensei mettant en scène des mascottes de la série – mais un jeu typé arcade, avec des tableaux courts. Pas de course au score non plus, ce qui pourra décevoir les amateurs de jeux comme Bubble Bobble ou Snow Bros. Mais une bonne rejouabilité, avec plusieurs personnages et des secrets. Simple, malin et attachant !Il faut aimer les jeux de flipper, et tout le monde ne placera pas Galactic Pinball parmi ses favoris, et pourtant j’ai tout de suite accroché. La qualité des tables est inégale, mais le jeu fait sens sur Virtual Boy, avec un effet 3D agréable et des bruitages de flipper rétro comme il faut.Il s’agit là d’un coup de cœur personnel. Honnêtement, je comprendrai ceux qui pourraient être rebutés par ce jeu austère et techniquement rudimentaire, mais il fait partie de cette catégorie où il faut un peu insister après des premiers échecs. Ambiance stressante vraiment réussie, à découvrir !Eh bien ce petit jeu de bowling est plus exigeant qu’il n’y paraît ! Je ne m’attendais vraiment pas à grand-chose, mais j’ai bien accroché aux quelques parties, et il y a une vraie marge de progrès.Je pense que tous ceux qui voudront tester vite fait les jeux Virtual Boy sur Switch commenceront probablement par ce Mario’s Tennis. Je n’ai pas été plus emballé que ça, mais c’est quand même amusant le temps de quelques parties. Petit conseil : jouez immédiatement en Hard, sinon c’est l’ennui complet.J’étais parti pour apprécier ce jeu sans réserves… et puis le concept très arcade (très Mario Bros) finit hélas par tourner complètement à vide passé une trentaine de niveaux. Ça fait tout de même au moins 2 bonnes heures à s’amuser, et c’est déjà pas si mal !J’apprécie beaucoup Punch-Out, et Teleroboxer s’inscrit dans sa lignée. Au niveau réalisation et sensation de jeu, c’est vraiment sympa… mais la frustration ne tardera pas à se faire sentir (dès le 2e boxeur en fait). Tout le sel réside dans la méthode à trouver pour triompher des adversaires, à condition d’encaisser des dizaines d’échecs… sur un même boxeur !J’espérais un Starfox, mais le premier contact avec ce jeu a été vraiment déplaisant. Heureusement, en vue cockpit, ça a été tout de suite mieux et je me suis fait à la réalisation fil de fer, mais les pièges et tirs ennemis sont difficiles à appréhender, et la difficulté est vraiment (trop) corsée.Avec Hudson aux commandes, ce spin-off de Star Soldier a bénéficié d’efforts pour être bien adapté au Virtual Boy, ça ne marche finalement pas tout à fait, car l’action n’est pas correctement lisible. Et pour un shmup, une parfaite lisibilité est essentielle.Honnêtement, j’avoue ne pas trop savoir quoi en dire, à part que c’est un Tetris très classique, avec un mode exclusif (Tetris loop) raté. Et puis, pourquoi jouer à Tetris sur Virtual Boy ?« Mais non, le Virtual Boy, ça ne donne pas mal au crâne ! ». Ça, c’est ce que j’ai dit avant de jouer à Golf ! L’affichage m’a vraiment été désagréable, et je ne me suis pas vraiment amusé avec ce jeu austère.J’avais réellement envie de donner sa chance à cette proposition originale de puzzle game, mais le concept – qui n’est pas tout à fait Tetris – ne s’avère pas franchement fun, et à la longue, j’ai surtout gagné une bonne migraine.Dans cette compilation, il y a Space Invaders, dans son jus, et y jouer sur Virtual Boy n’est pas des plus confortables. Et puis il y a Space Invaders avec des effets 3D, et là, ça ne passe pas du tout.Comme je l’ai précisé, je n’ai testé que les jeux disponibles sur le catalogue européen disponible sur Switch. Il ne me manque en fait qu’un seul jeu exclusif au catalogue japonais (Virtual Fishing), mais je n’ai pas de compte Nintendo japonais, et un jeu de pêche uniquement en japonais… J’avoue ne pas avoir eu assez de motivation !7 jeux Virtual Boy ne sont pas disponibles pour le moment : Nester’s Funky Bowling, SD Gundam Dimension War, Space Squash, Virtual League Baseball, Panic Bomber (un puzzle game avec Bomberman que j’ai testé sur mini PC Engine), Virtual Lab et Waterworld.Peut-être ces jeux seront-ils disponibles un jour sur Switch – quoique pour Waterworld, jeu à licence, ça me semble impossible – mais dans l’ensemble, c’est plutôt le fond du panier, et le catalogue proposé sur Switch offre déjà le meilleur de ce que le Virtual Boy a à vous présenter.Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre les jeux inédits (D-Hopper et Zero Racers).Pour conclure, ma petite tier list !