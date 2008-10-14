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Dead Space
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name : Dead Space
platform : Xbox 360
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : action
european release date : 10/24/2008
us release date : 10/14/2008
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.ea.com/deadspace/home.jsp
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obi69
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Dead Space (2008) : le mythique 2ème boss


Suite de ma redécouverte en NG+ de Dead Space (200, sur Xbox 360.

On attaque le second boss, qui est gigantesque, et qui va nécessiter un combat à distance à coup de canon dans l'espace.

A noter que si vous arrivez à le vaincre en conservant plus de 50% de la coque du vaisseau, vous débloquerez un trophée.

Et vous? Avez vous fait ce boss à l'époque? Qu'en avez vous pensé?
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    momotaros
    posted the 07/08/2026 at 06:23 PM by obi69
    comments (2)
    momotaros posted the 07/08/2026 at 07:22 PM
    J'avais testé le début du jeu à l'époque, j'ai bien aimé mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas revenu dessus.

    J'ai fait le remake il y a quelques mois, j'ai tellement aimé que j'ai refais une run direct après l'avoir fini. En NG+ on peut débloquer une fin spéciale.

    Ce jeu est vraiment très bon
    obi69 posted the 07/08/2026 at 08:47 PM
    momotaros
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