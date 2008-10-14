Suite de ma redécouverte en NG+ de Dead Space (200, sur Xbox 360., qui est gigantesque, et qui va nécessiter un combat à distance à coup de canon dans l'espace.A noter que si vous arrivez à le vaincre en conservant plus de 50% de la coque du vaisseau,Et vous? Avez vous fait ce boss à l'époque? Qu'en avez vous pensé?