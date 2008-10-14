Suite de ma redécouverte en NG+ de Dead Space (200
, sur Xbox 360.
On attaque le second boss
, qui est gigantesque, et qui va nécessiter un combat à distance à coup de canon dans l'espace.
A noter que si vous arrivez à le vaincre en conservant plus de 50% de la coque du vaisseau, vous débloquerez un trophée.
Et vous? Avez vous fait ce boss à l'époque? Qu'en avez vous pensé?
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posted the 07/08/2026 at 06:23 PM by obi69
J'ai fait le remake il y a quelques mois, j'ai tellement aimé que j'ai refais une run direct après l'avoir fini. En NG+ on peut débloquer une fin spéciale.
Ce jeu est vraiment très bon