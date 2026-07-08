Les points essentiels:
Allemagne éliminé dés les seizième de final par un Paraguay complètement taré qui se fera corrigé par la France mais de justesse.
Espagne 1-0 Portugal, but dans les dernières minutes qui envoie un Ronaldo ignoré par ses coéquipiers a la retraite.
Pareil pour Neymar, égocentrique jusqu'à a la fin, il marque son dernier but sur penalty, au lieu de reprendre la balle pour relancé vite la partie, il célèbre son but alors qu'ils sont entrain de perdre
Certain on appelée ça la fin de l'ère Neymar alors que c'était déjà la fin de Neymar 1 ans avant qu'il quitte le PSG mais bon...un bon joueur mais qui n'égalera jamais les Romario, Ronaldo 9, Rivaldo, Ronaldinho, R.Carlos etc.
Les match de fou: Cap-Vert 2-3 Argentine, le Maroc qui élimine les Pays Bas, le "rivale" de Mbappé, Haaland comme dans Olive et Tom (Captain Tsubasa) a lui seul élimine le Brésil, Angleterre 3-2 Mexique a fait pensé a John Marston au Mexique, remontada Argentine 3-2 Égypte et la palme revient a la Belgique 3-2 Sénégal, je vous laisse voir les détails.
On fini par un gros scandale
Le président des USA, monsieur face-de-Q-de-babouin-orange a ordonné au président de la FIFA Infantino d'annuler le carton rouge d'un joueur US Balle-au-gun (il est black mais un vrai nom de sudiste!) suspendu contre la Belgique, ce que Infantino c'est vite exécuté de faire comme une bonne petite pu**
Décision salué par Zlatan et Thierry Henry qui commente pour la Fox, et scandale dans le reste du monde, même chez l'UEFA. Les équipes qualifiés comme l'Angleterre qui ont un carte rouge en poches ont déjà déposé la même requête.
Bien que la Belgique a contesté cette "décision", elle mettra une raclée bien mérité a cette pseudo nation du beurre de cacahuète.
L'Angleterre désavantagé en tous face au Mexique et qui a montré qu'elle était bien la pour en découdre...
L'Espagne qui fait le taff.
L'Argentine ? toujours en mode tranquille et qui a pourtant faille se faire avoir par le Cap-Vert et l'Égypte...persso j'y crois pas du tous, ils n'ont pas la même détermination ni le niveau.
Les outsiders capable de créer la surprise: Le Maroc toujours en mode bouffé du lion depuis le Qatar qui a éliminé les Pays Bas et la Norvège du cyborg viking Haaland qui a mit une branlé au Brésil de Vinícius et du blessé légendaire Neymar.
La Belgique va Battre l'Espagne de Yamal, puis perdre. Bref l'Argentine sont trop surcoté. Surtout avec un arbitrage favorable. l'Égypte aurait dû les battre c'était n'importe quoi l'arbitrage.
Mais tout ça on s'en fout, tant que La France gagne à chaque fois. On est là meilleure équipe du monde. Adios a Neymar et CR7 ils ont fait leur temps et merci pour les bons moments
- L'Argentine semble avoir la protection des arbitres (Messi méritait un rouge dès son premier match). L'Algérie s'est plaint de l'arbitrage de ce match, mais Lionel Messi est la machine à cash de la coupe du monde.
- L'Argentine passe sur un fil contre le Cap Vert et l'Egypte. C'est soit incroyable, soit pitoyable (vu le niveau supposé des adversaires, premier match a élimination et deuxième match à élimination de l'histoire pour ces deux équipes), soit abusé (ça dépend d'où on se place). En tous cas le Cap Vert et l'Egypte se sont tous deux plaints de l'arbitrage de ce match.
- Pour France Maroc les cinq arbitres seront argentins. C'est une première et c'est assez malheureux, surtout après l'arbitrage honteux subi au cours de France - Paraguay (Le Paraguay est un pays voisin de l'Argentine), où le Paraguay aurait pu prendre cinq cartons rouges mais n'ont rien eu du tout.
Bref, je ne suis pas très optimiste et si je supporte la France, je pense que l'Argentine remportera cette coupe du monde (qui à ce stade est un spectacle de divertissement avant d'être une compétition sportive).
Tout ce que j’espere c’est que l’argentine ne gagne pas cette coupe. Leurs derniers matchs étaient abusé, entre les erreurs d’arbitrage et la chance qu’ils ont eu sur certains buts. Le Cap vert et l'Égypte méritaient amplement leur victoire.
Sinon je suis pour la France ou alors s’ils se font éliminer, une équipe qui n’a jamais eu l’etoile.
Si le Maroc gagne, j’espere juste que ce sera pas pour se prendre une raclée juste derrière mais pour remporter la coupe.
Mais bon vu comment tout a l’air trafiqué dans ce sport, j’ai bien l’impression que se sera l’argentine les champions.
Premiere fois que je regarde une coupe du monde et je pensais pas qu’il pouvait y avoir autant d’erreur sur un tel phénomène sportif.
Je parle même pas du match contre le Paraguay que j’ai même pas regardé car je savais d’avance que ce serait plus du MMA que du foot, et j’ai bien eu raison
Si la France devait succombé, putain un outsider pourrait faire du bien comme le Maroc ou la Norvège. Sinon je sens l'Angleterre, historiquement il sont "chez eux". ^^