Les points essentiels:Allemagne éliminé dés les seizième de final par un Paraguay complètement taré qui se fera corrigé par la France mais de justesse.Espagne 1-0 Portugal, but dans les dernières minutes qui envoie un Ronaldo ignoré par ses coéquipiers a la retraite.Pareil pour Neymar, égocentrique jusqu'à a la fin, il marque son dernier but sur penalty, au lieu de reprendre la balle pour relancé vite la partie, il célèbre son but alors qu'ils sont entrain de perdreCertain on appelée ça la fin de l'ère Neymar alors que c'était déjà la fin de Neymar 1 ans avant qu'il quitte le PSG mais bon...un bon joueur mais qui n'égalera jamais les Romario, Ronaldo 9, Rivaldo, Ronaldinho, R.Carlos etc.Les match de fou: Cap-Vert 2-3 Argentine, le Maroc qui élimine les Pays Bas, le "rivale" de Mbappé, Haaland comme dans Olive et Tom (Captain Tsubasa) a lui seul élimine le Brésil, Angleterre 3-2 Mexique a fait pensé a John Marston au Mexique, remontada Argentine 3-2 Égypte et la palme revient a la Belgique 3-2 Sénégal, je vous laisse voir les détails.On fini par un gros scandaleLe président des USA, monsieur face-de-Q-de-babouin-orange a ordonné au président de la FIFA Infantino d'annuler le carton rouge d'un joueur US Balle-au-gun (il est black mais un vrai nom de sudiste!) suspendu contre la Belgique, ce que Infantino c'est vite exécuté de faire comme une bonne petite pu**Décision salué par Zlatan et Thierry Henry qui commente pour la Fox, et scandale dans le reste du monde, même chez l'UEFA. Les équipes qualifiés comme l'Angleterre qui ont un carte rouge en poches ont déjà déposé la même requête.Bien que la Belgique a contesté cette "décision", elle mettra une raclée bien mérité a cette pseudo nation du beurre de cacahuète.