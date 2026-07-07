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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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[Switch 2] Orbitals : preview enthousiastes et VF 5 etoiles (Brigitte Lecordier etc..)






Nintendo-Town

"Alors que notre session de prise en main s’achevait, une certitude s’était imposée : Orbitals n’est pas un simple jeu vidéo qui ressemble à un anime. C’est véritablement un anime que l’on joue, que l’on vit, que l’on partage. Et c’est peut-être là sa plus belle réussite.

Shapefarm a su puiser dans son expérience passée sur les licences Naruto et Samurai Jack pour donner naissance à une propriété intellectuelle originale qui porte en elle l’héritage des grandes séries shonen des années 90. On retrouve cette capacité à mêler l’humour léger à des enjeux dramatiques, cette tendresse pour des personnages attachants, cette esthétique si particulière qui nous replonge vingt ans en arrière. Mais le studio va plus loin : il capture ce sentiment d’émerveillement enfantin, cette impression de découvrir un monde vaste et mystérieux aux côtés d’amis inséparables.

La dimension coopérative, héritière des grandes réussites du genre tout en s’en affranchissant par ses mécaniques asymétriques et sa flexibilité, promet des heures de complicité et de fous rires. Alors, prêts à embarquer pour ce voyage intergalactique ? On a déjà réservé notre place à bord. Et franchement, on a hâte d’y retourner."


Journal Du Geek

Et c’est justement ce qui me plaît. La coop à deux, la vraie, celle qui te force à collaborer en temps réel, reste bien trop rare dans le jeu vidéo. Hazelight en est le pilier et a prouvé, avec notamment It Takes Two et Split Fiction qu’il y avait de la place et un vrai public pour ce genre d’expérience. Orbitals arrive avec ses propres idées, sa patte visuelle et beaucoup de charme. Ce n’est pas juste un clone de plus, il apporte sa personnalité et cette liberté dans le choix des rôles qui manquait clairement au genre.
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    posted the 07/07/2026 at 08:45 PM by aeris201
    comments (3)
    choroq posted the 07/07/2026 at 09:58 PM
    Cool, surement le jeux qui me fais le plus envie sur la switch 2 depuis sa sortie.
    51love posted the 07/07/2026 at 10:02 PM
    Cool, les previews ont l'air d'aller dans le sens des très bonnes sensations que donnait le jeu jusque là

    choroq pareil
    jacquescechirac posted the 07/07/2026 at 11:14 PM
    ce jeu est splendide graphiquement c'est ouf.
    Un fantasme des années 90.
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