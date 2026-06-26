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Pour ceux qui on acheter une play 5 version disc pour GTA 6
Voilà tout est dit
https://youtube.com/shorts/SFOFVvOUb3Y?is=8tHt2C-dOGNN373w
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    posted the 06/26/2026 at 09:40 AM by elicetheworld
    comments (10)
    zekk posted the 06/26/2026 at 09:41 AM
    Ok
    magneto860 posted the 06/26/2026 at 09:50 AM
    Mais y aura un disque (ou plus). C'est juste qu'il sortira à Noël ou après, du moins c'est ce qu'il se dit.
    grundbeld posted the 06/26/2026 at 10:10 AM
    Personne n’a fait ça. Ou alors c’est très marginal.

    En revanche ce qui me choque c’est la docilité des gens dans les commentaires de la vidéo. Beaucoup d’entre eux sont visiblement capables de pomper une balle de golf à travers un tuyau en moins de 15 secondes si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors ils sont naïfs.
    jaeg01 posted the 06/26/2026 at 10:14 AM
    Tiens, un nouveau fou du bus
    escobar posted the 06/26/2026 at 10:52 AM
    Trololol je m'etouffe la
    kambei312 posted the 06/26/2026 at 11:08 AM
    On est tellement foutu.. On vit dans un monde de débiles...
    korou posted the 06/26/2026 at 11:25 AM
    Ouaou
    patrickleclairvoyant posted the 06/26/2026 at 11:34 AM
    Ok le tiktokeur
    nyseko posted the 06/26/2026 at 11:47 AM
    Le bon côté des choses est qu'ils peuvent revendre le lecteur de disque !
    shambala93 posted the 06/26/2026 at 11:51 AM
    Le malaise est palpable.
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