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[IA] Les films Resident Evil réimaginés en jeux vidéo

Si les films Resident Evil de Paul W.S. Anderson étaient adaptés en jeux vidéo :


source : https://youtu.be/nA_M98JuH88

Une expérience efficace pour jauger la fidélité de l’adaptation d’un jeu vidéo en film.

✱✱✱

(BONUS) Resident Evil 4 réimaginé dans différents styles de jeux vidéo :

— PARTIE 1 —

source : https://youtu.be/u0RTofzbEgE

— PARTIE 2 —
https://youtu.be/MyIUMNdTt24

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    nicolasgourry, marchand2sable, stardustx
    posted the 06/20/2026 at 07:29 PM by lumpid
    comments (4)
    marchand2sable posted the 06/20/2026 at 07:41 PM
    Quand il y aura plus de remakes a faire, Capcom fera ça.
    lumpid posted the 06/20/2026 at 07:44 PM
    marchand2sable Capcom en serait bien capable D'ailleurs, ça me fait penser au film Street Fighter avec JCVD qui a eu droit à son propre jeu vidéo.
    nicolasgourry posted the 06/20/2026 at 07:44 PM
    Resident Evil 4, tout les styles de jeux, ça fait réfléchir sur une approche nouvelle pour la licence.
    momotaros posted the 06/20/2026 at 08:44 PM
    Le mod Fallout existe, à l'époque, quelqu'un avait fait RE2 avec le moteur de Fallout 3 (ou 4).

    Il y a des mods qui changent Fallout en survival horror, ça a l'air de bien fonctionner.
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