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lumpid
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[IA] Les films Resident Evil réimaginés en jeux vidéo
Si les films Resident Evil de Paul W.S. Anderson étaient adaptés en jeux vidéo :
source :
https://youtu.be/nA_M98JuH88
Une expérience efficace pour jauger la fidélité de l’adaptation d’un jeu vidéo en film.
✱✱✱
(BONUS)
Resident Evil 4 réimaginé dans différents styles de jeux vidéo :
— PARTIE 1 —
source :
https://youtu.be/u0RTofzbEgE
— PARTIE 2 —
https://youtu.be/MyIUMNdTt24
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nicolasgourry
,
marchand2sable
,
stardustx
posted the 06/20/2026 at 07:29 PM by
lumpid
comments (
4
)
marchand2sable
posted
the 06/20/2026 at 07:41 PM
Quand il y aura plus de remakes a faire, Capcom fera ça.
lumpid
posted
the 06/20/2026 at 07:44 PM
marchand2sable
Capcom en serait bien capable
D'ailleurs, ça me fait penser au film Street Fighter avec JCVD qui a eu droit à son propre jeu vidéo.
nicolasgourry
posted
the 06/20/2026 at 07:44 PM
Resident Evil 4, tout les styles de jeux, ça fait réfléchir sur une approche nouvelle pour la licence.
momotaros
posted
the 06/20/2026 at 08:44 PM
Le mod Fallout existe, à l'époque, quelqu'un avait fait RE2 avec le moteur de Fallout 3 (ou 4).
Il y a des mods qui changent Fallout en survival horror, ça a l'air de bien fonctionner.
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Il y a des mods qui changent Fallout en survival horror, ça a l'air de bien fonctionner.