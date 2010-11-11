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, Treyarch a annoncé que les FPS classiques Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops II seront offerts sur PlayStation 5 en juillet. Ces nouvelles versions ont été créées en partenariat avec Iron Galaxy Studios.
Call of Duty: Black Ops est sorti à l’origine sur PC, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 le 9 novembre 2010, ainsi que sur Nintendo DS dans une version unique développée par n-Space. Pour sa part, Call of Duty: Black Ops II avait été commercialisé d’abord sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 le 12 novembre 2012, puis le 18 novembre 2012 sur Wii U.