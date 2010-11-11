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Call of Duty : Black Ops
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name : Call of Duty : Black Ops
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Treyarch
genre : FPS
multiplayer : Oui (Online)
european release date : 11/11/2010
us release date : 11/11/2010
japanese release date : 11/11/2010
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
official website : http://www.callofduty.com/blackops/
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tefnut
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Call of Duty: Black Ops I+II sur PS5 en juillet
Sur X/Twitter, Treyarch a annoncé que les FPS classiques Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops II seront offerts sur PlayStation 5 en juillet. Ces nouvelles versions ont été créées en partenariat avec Iron Galaxy Studios.

Call of Duty: Black Ops est sorti à l’origine sur PC, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 le 9 novembre 2010, ainsi que sur Nintendo DS dans une version unique développée par n-Space. Pour sa part, Call of Duty: Black Ops II avait été commercialisé d’abord sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 le 12 novembre 2012, puis le 18 novembre 2012 sur Wii U.
GJ - https://www.generationjeu.com/les-deux-premiers-call-of-duty-black-ops-confirmes-sur-ps5-en-juillet/
    tags : call of duty treyarch iron galaxy studios
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    posted the 06/17/2026 at 07:16 PM by tefnut
    comments (3)
    suzukube posted the 06/17/2026 at 08:54 PM
    J'comprends pas et la xbox ?!
    kinectical posted the 06/17/2026 at 09:48 PM
    suzukube de ce qu'ont voir des rumeurs ces portage ont rien de nouveau même pas de up de résolution alors en gros la Xbox a déjà ça
    ktraxxx posted the 06/18/2026 at 03:47 AM
    suzukube nous les avons déjà ,acti avait fait une maj il y a 1 ou 2 ans .
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