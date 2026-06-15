Pour ceux qui ont l'oeil, de plus en plus de publicité tv utilisent les extra-terrestres...et le gouvernement du vendeur de lessive Trump procède d'ailleurs depuis quelques temps à une opération de divulgation de vidéo E-T ( dont à chacun d'y voir ou ne pas voir ce qu'il y a voir sur ces dites vidéos)....et donc tonton Spielberg profite de cette période pour nous offrir un retour, dans son dernier film, sur un sujet de prédilection de sa filmographie les êtres venus de l'espace, le bien nommé Disclosure Day (étonnant qu'il n'a pas été renommé en France).



Personnellement c'est vraiment un bon film et il fait plaisir on est dans un Spielberg pour jus du début à la fin, on reconnait sa patte, on reconnait des scènes vu dans d'autres de ses films et particulièrement la thématique de la fuite, toujours devoir fuir.

Ce qui fait vraiment plaisir pour ma part c'est de voir un film bien tourné, les plans sont tous parfait...à contrario de ce qu'on voit aujourd'hui chez la plupart des autres réalisateurs qui bourrinnent comme des porcs.



Comme toujours chez Spielberg, il y a des fois des scènes qui frôle la naïveté mais c'est ok car on a besoin de légèreté et on se demande même si en fait Spielberg veut pas simplement rappeler que c'est juste un film au final...

Le film est quasiment grand public comme d'habitude chez Spielberg, il n'y a pas de méchanceté gratuite, je ne peux pas spoilé mais certains aspect était un boulevard que si c'était Tarantino ou d'autres on aurait directement un point de vu dit de façon cru merdique de négativité.



Où se situe ce film qualitativement, il n'arrive pas au niveau de Minority Report, il y a de l'émotion mais sans doute beaucoup moins forte et diluer parce qu'il n'y a pas un personnage central (sur ce point y'a un déséquilibre manifeste )

Le film a un faux plat que j'imagine pourrait gêner la nouvelle génération tiktok...j'hésite à dire si le film est trop long (2h25) mais oui et c'est peut-être du à la fin qui n'est pas Indiana-esque.

On reconnait la musique de John Williams et malheureusement non il n'y a pas de thème fort dans ce film...et par moment on se dit mais y'aurait pas du y avoir une musique dans cette poursuite là.

Côté chose positive même si il y a quelques Acteur/trice de renom on n'est pas noyé par leur mise en avant, c'est même le contraire.

La fin également peut faire hurler (dans le fond et la forme) sauf si une suite était également prévue car et il clair qu'on ne peut que demander qu'une suite...



En conclusion, allez le voir justement parce que c'est un vrai bon film de divertissement, et juste parce que c'est Spielberg.



J'avoue que la bande-annonce me faisait peur ...et je dirais qu'en fait la bande-annonce n'est vraiment pas bonne car elle retranscrit mal pourquoi on devrait s'intéresser à ce film.