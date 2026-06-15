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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris201
> blog
[Charts France] 007 et une Game Key Card de 100Go s’inclinent face à Tomodachi Life
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oreillesal
,
link49
posted the 06/15/2026 at 08:05 AM by
aeris201
comments (
16
)
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 08:32 AM
Une vie de reve en France
rocan
posted
the 06/15/2026 at 08:33 AM
Non mais Tomodachi va rester premier jusqu'à la sortie de GTA VI ou quoi ?
kratoszeus
posted
the 06/15/2026 at 08:33 AM
Le mec s est levé ce matin pour poser les charts français quelle vie de fou !
hypermario
posted
the 06/15/2026 at 08:49 AM
kratoszeus
Le mec s'est levé se matin pour lire les charts Francais et ecrire un commentaire dessus !
quelle vie de fou !
iglooo
posted
the 06/15/2026 at 09:35 AM
rocan
ça marche pas mal les simulations de vie vu la guerre sociale actuelle et ses conséquences. Les ersatz se vendent bien en l'absence de réels.
cyr
posted
the 06/15/2026 at 09:37 AM
hypermario
c'est que le top ne plais pas au monsieur. Aucun jeux sony, donc pas intéressant. Quand wolferine ou god of war seront premier, il ne trouvera pas les chartz inintéressant.
Bon par contre abusé pour tomodachi....a cause de lui, une versions switch2 est a craindre....
hypermario
posted
the 06/15/2026 at 09:39 AM
cyr
Si la version Switch 2 trouve son public, ou est le soucis ?
derno
posted
the 06/15/2026 at 09:43 AM
c'est parce que tomodachi à tous son contenu dans la cartouche, le consommateur à tranché
cyr
posted
the 06/15/2026 at 09:43 AM
hypermario
je préfère que les devellopeur de nintendo travaille sur d'autre projet. Même si ça doit pas demander beaucoup de masse salariale.....
oreillesal
posted
the 06/15/2026 at 10:24 AM
hypermario
tellement.
La team larmes traumatisé par notre vendeuse de fleurs favorite
kikoo31
posted
the 06/15/2026 at 10:46 AM
rocan
C'est le GOAT tu peux rien faire
et je suis d'accord avec toi
Faut attendre GTA pour qu'il s'en aille de la première place
zboubi480
posted
the 06/15/2026 at 11:01 AM
hypermario
mwaka971
posted
the 06/15/2026 at 11:36 AM
007 est introuvable en boîte est pas eu de reassort depuis 2 semaines malgré la forte demande, du coup ça aide pas
zekk
posted
the 06/15/2026 at 11:37 AM
Hormis FC je le trouve pas dégueu ce top
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 12:17 PM
Tomodachi Life mettra une fessée au GTA 6 en rapport investissement / rentablilité.
COUT : 20 000 euros
RECETTE : 15 milliard sur l'année 26
hypermario
posted
the 06/15/2026 at 12:25 PM
zekk
il est si nul que ca FC ? il est en promo, je me tate
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quelle vie de fou !
Bon par contre abusé pour tomodachi....a cause de lui, une versions switch2 est a craindre....
La team larmes traumatisé par notre vendeuse de fleurs favorite
et je suis d'accord avec toi
Faut attendre GTA pour qu'il s'en aille de la première place
COUT : 20 000 euros
RECETTE : 15 milliard sur l'année 26