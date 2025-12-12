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[EXCLU] Forsaken Realms : Vahrin's Call - Infos sur le jeu !
Hello !

Ça fait un moment que j'avais pas posté ici d'articles !
Mais j'en refais un pour une bonne nouvelle, un jeu que je suis depuis des années a livré sa date de sortie !

Il s'agit de Forsaken Realms : Vahrin's Call, anciennement Forsaken Realms : Exodus Rising. J'avais déjà eu la chance d'avoir une interview des développeurs y'a quelques années, j'ai pu également avoir des infos (exclusifs en France j'ai l'impression, personne n'en parle) de la part des développeurs, en même temps que la date de sortie.

Je vous livre donc ici les dernières informations sur ce titre qui s'inspire de Fable, mais pas que ! En espérant que ça puisse vous plaire si vous n'avez jamais entendu parlé du jeu !

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    posted the 06/11/2026 at 05:06 PM by sephrius
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