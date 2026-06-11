Un véritable monde ouvert, des personnages à gogo et à l'écriture aussi fine qu'un rasoir, une ambiance digne des meilleurs films noirs , de l'humour, de la tristesse, et beaucoup, beaucoup de rebondissements dans ce chapitre fleuve !Rubacava est à la fois le meilleur et le plus infernal des chapitres du jeu de Grim Fandango.C'est une leçon d'écriture et de jeu video.Et si il n'yavait pas cette terrible énigme de la course de chat, ce serait le chapitre le plus parfait de l'Histoire des jeux d'aventure !Bon visionnage.