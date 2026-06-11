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Grim Fandango Remastered
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name : Grim Fandango Remastered
platform : PC
editor : N.C
developer : Double Fine
genre : Aventure
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obi69
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Qui a parcouru l'incroyable Rubacava?


Un véritable monde ouvert, des personnages à gogo et à l'écriture aussi fine qu'un rasoir, une ambiance digne des meilleurs films noirs , de l'humour, de la tristesse, et beaucoup, beaucoup de rebondissements dans ce chapitre fleuve !

Rubacava est à la fois le meilleur et le plus infernal des chapitres du jeu de Grim Fandango.

C'est une leçon d'écriture et de jeu video.

Et si il n'yavait pas cette terrible énigme de la course de chat, ce serait le chapitre le plus parfait de l'Histoire des jeux d'aventure !

Bon visionnage.
La chaine pour suivre les prochains chapitres ! - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    idd
    posted the 06/11/2026 at 04:43 PM by obi69
    comments (1)
    idd posted the 06/11/2026 at 05:36 PM
    Un jeu brillant, une pépite de Tim schafer
    J'aime bien le refaire au fil des rééditions.
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