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skuldleif > blog
MS avait perdu des millions d'abonnés suite à l'augmentation a 30$ du Gamepass ultimate


on s'en doute sinon ils n'auraient pas baisser le prix
https://x.com/i/status/2064050235651854571
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    junaldinho
    posted the 06/08/2026 at 07:59 PM by skuldleif
    comments (4)
    negan posted the 06/08/2026 at 08:01 PM
    Le problème c'est pas la hausse de prix, c'est le chiffre de la hausse.

    Fallait augmenter de 1 Euros puis 1 euros plus tard mais ces cons ils sont passé de 22 a 30 d'un coup
    junaldinho posted the 06/08/2026 at 08:10 PM
    Comme tous les abonnements a forcer... 15 euros pour de vrais services et les gens bougent pas
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 08:14 PM
    On connaît officiellement le nombre d’abonnés au GP ?

    Je pense que je ne suis pas le seul, je prends en général un abonnement GP d’un mois pour essayer/faire un gros jeu qui est sorti. Puis j’arrête à l’issu du mois en attendant de le reprendre plus tard.

    D’ailleurs, je n’ai pas eu le temps, mais prochainement je vais reprendre un abonnement GP pour un mois pour essayer Forza Horizon 6.
    rider288 posted the 06/08/2026 at 08:15 PM
    Marcus62. Pareillement. Faut encore que j'arrive à trouver des cartes Xbox en magasin.
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