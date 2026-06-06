Mais pas de Blood Money...Avec des visuels entièrement remastérisés, deux modes graphiques, un mode photo, et bien plus encore ! Chaque mission offre plusieurs chemins, et le monde lui-même est votre arme.Visuels fidèlement améliorés : découvrez la trilogie originale avec des modèles de personnage et des environnements améliorés, ainsi que des textures haute résolution.Mode photo : capturez et partagez vos missions via un mode photo dédié. Photographiez l’agent 47 en action, ou explorez les environnements du jeu en détail.Modes graphiques : passez facilement des graphismes originaux aux visuels améliorés. Jouez aux jeux tels que vous vous en souvenez, ou redécouvrez-les sous un nouveau jour.Sortie prévue en 2027 sur PS5/Xbox Séries/Steam, par Saber Interactive.