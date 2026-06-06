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Hitman
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name : Hitman
platform : PC
editor : Square Enix
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Hitman Classic Trilogy Remastered annoncé

Découvrez les origines de l’agent 47 dans cette collection remastérisée comprenant

-Hitman: Codename 47
-Hitman 2: Silent Assassin
-Hitman: Contracts

Mais pas de Blood Money...

Avec des visuels entièrement remastérisés, deux modes graphiques, un mode photo, et bien plus encore ! Chaque mission offre plusieurs chemins, et le monde lui-même est votre arme.

Visuels fidèlement améliorés : découvrez la trilogie originale avec des modèles de personnage et des environnements améliorés, ainsi que des textures haute résolution.

Mode photo : capturez et partagez vos missions via un mode photo dédié. Photographiez l’agent 47 en action, ou explorez les environnements du jeu en détail.

Modes graphiques : passez facilement des graphismes originaux aux visuels améliorés. Jouez aux jeux tels que vous vous en souvenez, ou redécouvrez-les sous un nouveau jour.

Sortie prévue en 2027 sur PS5/Xbox Séries/Steam, par Saber Interactive.
https://x.com/Wario64/status/2063053036768137439
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    spartan1985, 51love, adamjensen
    posted the 06/06/2026 at 12:45 AM by ouroboros4
    comments (1)
    adamjensen posted the 06/06/2026 at 12:50 AM
    Le retour des vrais Hitman, même s’il en manque deux.
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