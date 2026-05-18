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Star Fox
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Switch 2
editor :
Nintendo
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Nintendo
genre :
action
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Star Fox Switch 2 à 44,99 euros sur Amazon
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link49
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barret49201
posted the 05/18/2026 at 10:31 AM by
aeris201
comments (
3
)
barret49201
posted
the 05/18/2026 at 11:30 AM
Crash Bandicoot in sane trilogy 3 jeux pour 39€ à l'époque
gaeon
posted
the 05/18/2026 at 11:32 AM
C'est pas compliqué, le prix d'achat tourne autour des 37 euros, donc attendez vous à le trouver entre 40 et 45 dans les enseignes compétitives. Il n'y a pas besoin de se "ruer" sur une offre à 45 balles.
aeris201
posted
the 05/18/2026 at 11:52 AM
gaeon
Mon article c’est surtout un clin d’oeil a celui de
Newtechnix
en reprenant mot pour mot son titre et son contenu
https://www.gamekyo.com/blog_article485574.html
Il avait fait une blague qui aujourd’hui devient reelle
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Il avait fait une blague qui aujourd’hui devient reelle