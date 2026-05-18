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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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    link49, barret49201
    posted the 05/18/2026 at 10:31 AM by aeris201
    comments (3)
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 11:30 AM
    Crash Bandicoot in sane trilogy 3 jeux pour 39€ à l'époque
    gaeon posted the 05/18/2026 at 11:32 AM
    C'est pas compliqué, le prix d'achat tourne autour des 37 euros, donc attendez vous à le trouver entre 40 et 45 dans les enseignes compétitives. Il n'y a pas besoin de se "ruer" sur une offre à 45 balles.
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 11:52 AM
    gaeon Mon article c’est surtout un clin d’oeil a celui de Newtechnix en reprenant mot pour mot son titre et son contenu

    https://www.gamekyo.com/blog_article485574.html

    Il avait fait une blague qui aujourd’hui devient reelle
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