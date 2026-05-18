On voit de plus en plus de jeux sortir dans un état technique irréprochable. Graphismes ultra propres, fluidité parfaite, monde immense, mise en scène spectaculaire, contenu gigantesque, quasiment aucun bug au lancement… et pourtant, quelques mois plus tard, plus personne n’en parle.
À l’inverse, certains jeux techniquement imparfaits continuent de marquer les joueurs pendant des années. Skyrim était rempli de bugs, Fallout New Vegas aussi, Dark Souls ramait parfois énormément, et pourtant ces jeux ont laissé une vraie empreinte dans l’histoire du jeu vidéo.
Parce qu’au final, les joueurs retiennent rarement uniquement la technique. Ils retiennent surtout une ambiance, une identité, une OST, des personnages, une direction artistique ou simplement une sensation unique manette en main.
Aujourd’hui, beaucoup de AAA donnent parfois l’impression d’être construits autour d’une énorme checklist. Monde ouvert, crafting, arbre de compétences, infiltration, quêtes secondaires à l’infini, cinématiques ultra travaillées… tout est propre, mais parfois rien ne ressort vraiment.
Des jeux comme Forspoken, Avatar Frontiers of Pandora ou même certains Assassin’s Creed récents ont souvent impressionné techniquement avant de disparaître très vite des discussions. À l’inverse, des jeux comme NieR Automata, Undertale, Vampire Survivors ou Clair Obscur : Expedition 33 continuent d’être cités partout malgré leurs défauts techniques ou leur budget plus modeste.
On dirait presque qu’un jeu trop “lisse” finit parfois par manquer d’âme ou de personnalité. Comme si la technique seule ne suffisait plus à créer un souvenir durable.
posted the 05/18/2026 at 10:10 AM by julie54
tout est tellement formaté aujourd'hui que ca en devient chiant..., le mini film fait par une IA a réussi a me donner plus envie que tous ce qu'a fait square en 20 ans...
le soucis n'est pas la technique mais quand c'est produit de manière industriel, ca n'a pas d'ame du moins, moins d'ame qu'une production faite par un amateur avec une IA...
Du moment que tu as un financier qui regarde les profits qu'il va tirer sur son jeu, tu ne sais pas avoir un bon jeu, et de la même manière tu ne sais pas avoir de bon joueurs quand ceux ci défende ce genre de jeux fait pour "plaire" au "publique"...
Par exemple, le jeu Alpha Protocol a des tas de défauts techniques et autres, mais il est génial.
J’ai dû lui laisser 3 ou 4 chances sur plusieurs années pour enfin le faire, et aller plus loin et découvrir les qualités dont il regorge.
Car les défauts du jeu me faisaient toujours abandonner très rapidement, avant même d’avoir fini le premier niveau.
Mais il y avait toujours un truc qui m’attirait et me donnait envie de revenir.
Et quand j’ai décidé de vraiment lui laisser sa chance, je me suis retrouvé face à un super RPG d’infiltration avec des choix et des conséquences.
Par exemple, il y avait un vendeur de crème glacée.
Selon les réponses que l’on choisit, il peut ne rien se passer, ou alors si on stresse trop le mec finit par sortir son fusil à pompe et ça part en couille.
Ou encore, dans le premier niveau, il y a un cheikh trafiquant d’armes (ou je sais plus quoi), on peut le tuer en le balançant dans le vide du haut d’un pont, ou le laisser partir.
Si on le laisse partir, le mec nous le revaudra plus tard dans une autre mission, etc.
On peut même finir le jeu sans tuer personne.
Pour moi, la technique seule ne suffit pas.