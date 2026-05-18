On voit de plus en plus de jeux sortir dans un état technique irréprochable. Graphismes ultra propres, fluidité parfaite, monde immense, mise en scène spectaculaire, contenu gigantesque, quasiment aucun bug au lancement… et pourtant, quelques mois plus tard, plus personne n’en parle.



À l’inverse, certains jeux techniquement imparfaits continuent de marquer les joueurs pendant des années. Skyrim était rempli de bugs, Fallout New Vegas aussi, Dark Souls ramait parfois énormément, et pourtant ces jeux ont laissé une vraie empreinte dans l’histoire du jeu vidéo.



Parce qu’au final, les joueurs retiennent rarement uniquement la technique. Ils retiennent surtout une ambiance, une identité, une OST, des personnages, une direction artistique ou simplement une sensation unique manette en main.



Aujourd’hui, beaucoup de AAA donnent parfois l’impression d’être construits autour d’une énorme checklist. Monde ouvert, crafting, arbre de compétences, infiltration, quêtes secondaires à l’infini, cinématiques ultra travaillées… tout est propre, mais parfois rien ne ressort vraiment.



Des jeux comme Forspoken, Avatar Frontiers of Pandora ou même certains Assassin’s Creed récents ont souvent impressionné techniquement avant de disparaître très vite des discussions. À l’inverse, des jeux comme NieR Automata, Undertale, Vampire Survivors ou Clair Obscur : Expedition 33 continuent d’être cités partout malgré leurs défauts techniques ou leur budget plus modeste.



On dirait presque qu’un jeu trop “lisse” finit parfois par manquer d’âme ou de personnalité. Comme si la technique seule ne suffisait plus à créer un souvenir durable.