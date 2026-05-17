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L'Arcade sur Game Boy (mini marathon)
Hello la commu, petit marathon de jeux Game Boy tirant leurs origines de l'arcade :

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    victornewman, janolife
    posted the 05/17/2026 at 04:40 PM by fdestroyer
    comments (1)
    defcon5 posted the 05/17/2026 at 05:22 PM
    Il était propre, Double Dragon. Avec quasiment pas de clignotements...

    Samurai Shodown aussi, purée !
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