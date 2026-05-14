profile
kidicarus
38
Likes
Likers
kidicarus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 262
visites since opening : 558021
kidicarus > blog
all
The Legend Of Zelda change de date
Cinéma


À travers l'application Nintendo Today, Nintendo nous dévoile la nouvelle date de sortie de son film live sur la licence Zelda.

The Legend Of Zelda sortira désormais le 30 Avril 2027.

On n'a pas plus d'information sur le film, mais je pense que le premier teaser du film devrait apparaître sur la toile d'ici quelques semaines. Je dirais bien une diffusion pour le début de l'été.

maintenant, qui est intéressé par ce film?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 05/14/2026 at 12:03 AM by kidicarus
    comments (4)
    pastorius1 posted the 05/14/2026 at 12:22 AM
    On va attendre la bande-annonce avant de se prononcer.
    Les films c'est pas les jeux et vice et versa.
    Et la plupart du temps ça match pas souvent ( RIP Mortal Kombat II... )
    nyseko posted the 05/14/2026 at 07:24 AM
    Du 7 mai au 30 avril 2027 donc, une semaine plus tôt.
    kidicarus posted the 05/14/2026 at 08:00 AM
    nyseko Effectivement c'est mieux que pour le premier changement de date qui était passé du 26 mars au 7 mai.
    vyse posted the 05/14/2026 at 04:35 PM
    quand je pense que miyamoto a pourri le scenariste de OOT...30 ans plus tard c'est le seu qui a apporté une vrai portée dramatique a la serie qui sera qu'on le veuille ou non repris en tout ou partie dans le film
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo