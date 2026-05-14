Cinéma
À travers l'application Nintendo Today
, Nintendo nous dévoile la nouvelle date de sortie de son film live sur la licence Zelda.
The Legend Of Zelda
sortira désormais le 30 Avril 2027
.
On n'a pas plus d'information sur le film, mais je pense que le premier teaser du film devrait apparaître sur la toile d'ici quelques semaines. Je dirais bien une diffusion pour le début de l'été.
maintenant, qui est intéressé par ce film?
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posted the 05/14/2026 at 12:03 AM by kidicarus
Les films c'est pas les jeux et vice et versa.
Et la plupart du temps ça match pas souvent ( RIP Mortal Kombat II... )