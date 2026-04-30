profile
It Takes Two
2
Likers
name : It Takes Two
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Hazelight Studios
genre : Aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1218
visites since opening : 2063027
obi69 > blog
all
[LIve] It Takes Two
Petit stream en mode chill, où je découvre It Takes two avec ma fille.

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kujiraldine
    posted the 04/30/2026 at 03:43 PM by obi69
    comments (1)
    kujiraldine posted the 04/30/2026 at 03:47 PM
    Ha! Super jeu!

    Je vois que tu as dépassé "la reine".
    Sans spoiler, je vais te dire: Aussi enfantine que soit cette séquence, c'est peut être celle qui m'a le plus choqué de tous les JV que j'ai faits XD. Mais quelle violence :U !!!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo