accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
jackfrost
name :
It Takes Two
platform :
PC
editor :
Electronic Arts
developer :
Hazelight Studios
genre :
Aventure
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
28
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1218
visites since opening :
2063027
obi69
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[LIve] It Takes Two
Petit stream en mode chill, où je découvre It Takes two avec ma fille.
tags :
1
Like
Who likes this ?
kujiraldine
posted the 04/30/2026 at 03:43 PM by
obi69
comments (
1
)
kujiraldine
posted
the 04/30/2026 at 03:47 PM
Ha! Super jeu!
Je vois que tu as dépassé "la reine".
Sans spoiler, je vais te dire: Aussi enfantine que soit cette séquence, c'est peut être celle qui m'a le plus choqué de tous les JV que j'ai faits XD. Mais quelle violence :U !!!
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je vois que tu as dépassé "la reine".
Sans spoiler, je vais te dire: Aussi enfantine que soit cette séquence, c'est peut être celle qui m'a le plus choqué de tous les JV que j'ai faits XD. Mais quelle violence :U !!!