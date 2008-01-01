-Selon des certifications en cours par l'organisme de classification Taiwanais:
Dragon Quest 11 S arriverait donc sur Nintendo Switch 2
-Et on aurait également une demande de classification PEGi (europe donc) pour:
Tales of Eternia Remastered
-Enfin Sunsoft annonce un remake pour Route-16R ( le R pour Remake ), une série sortie initialement sur Famicom (ou arcade je ne sais pas) dans les années 80.
Je ne connais pas mais Sunsoft a jugé bon de proposer également une version collector deluxe (avec des goodies donc), le jeu semble contenir également le titre original Route 16 et une suite Route 16 Turbo: