-Selon des certifications en cours par l'organisme de classification Taiwanais:arriverait donc sur Nintendo Switch 2-Et on aurait également une demande de classification PEGi (europe donc) pour:-Enfin Sunsoft annonce un remake pour( le R pour Remake), une série sortie initialement sur Famicom (ou arcade je ne sais pas) dans les années 80.Je ne connais pas mais Sunsoft a jugé bon de proposer également une version collector deluxe (avec des goodies donc), le jeu semble contenir également le titre original Route 16 et une suite Route 16 Turbo: