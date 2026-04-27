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Digimon Story : Time Stranger
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name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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darkxehanort94
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L'histoire FOLLE de DIGIMON (Tero)
Il parle aussi des jeux, donc ca compte.



Meilleur animés et jeux que Pokémon, c'est juste dommage que Bandai ne soit pas Nintendo.
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    posted the 04/27/2026 at 04:09 PM by darkxehanort94
    comments (2)
    cyr posted the 04/27/2026 at 04:38 PM
    Ça c'est ton avis, et ça te regarde mais le public lui il est sur pokemon et ça démore pas.

    Après j'ai vu quelque dessin animé de digimon, franchement ça vole pas haut non plus....
    ratchet posted the 04/27/2026 at 05:07 PM
    Digimon > Pokémon
    Non en vrai les 2 c’est masterclass pas de bataille les 2 sont top
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