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name :
Digimon Story : Time Stranger
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Media Vision
genre :
RPG
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darkxehanort94
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L'histoire FOLLE de DIGIMON (Tero)
Il parle aussi des jeux, donc ca compte.
Meilleur animés et jeux que Pokémon, c'est juste dommage que Bandai ne soit pas Nintendo.
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posted the 04/27/2026 at 04:09 PM by
darkxehanort94
comments (
2
)
cyr
posted
the 04/27/2026 at 04:38 PM
Ça c'est ton avis, et ça te regarde mais le public lui il est sur pokemon et ça démore pas.
Après j'ai vu quelque dessin animé de digimon, franchement ça vole pas haut non plus....
ratchet
posted
the 04/27/2026 at 05:07 PM
Digimon > Pokémon
Non en vrai les 2 c’est masterclass pas de bataille les 2 sont top
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Après j'ai vu quelque dessin animé de digimon, franchement ça vole pas haut non plus....
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