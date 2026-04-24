Est-ce que Saros va plaire à tout le monde ? Probablement pas et si vous n'avez pas apprécié le gameplay de Returnal, celui-ci ne vous accrochera pas davantage tant il repose sur le même squelette. Cela étant dit, Housemarque a fait un tel travail sur la gestion de la difficulté qu'on ne peut que saluer une réponse aussi pointue aux critiques qui avaient été faites au studio. Sur son gameplay, Saros se tient admirablement bien malgré ses minuscules points faibles et l'ensemble est d'une cohérence totale, que ce soit dans les ennemis, les biomes et leurs variations ou les nombreuses mécaniques et armes qui viennent densifier l'ensemble tout le long de l'aventure. Ajoutez à cela une histoire prenante, avec une allégorie beaucoup moins cryptique, et donc beaucoup plus captivante, et vous avez devant vous le haut du panier de la PlayStation 5. De mon côté, c'est en tout cas la meilleure exclusivité de la console et il n'en sera jamais désinstalléSaros n’est pas qu’un successeur de Returnal : c’est son évolution brute. En plaçant l’absorption de projectiles au cœur du jeu, Housemarque signe un shooter viscéral où l'agressivité est récompensée. Si l’aspect roguelite manque parfois de variété et de folie dans son arsenal, l’utilisation de la DualSense de la PS5 offre un shoot de dopamine inégalé. Plus accessible mais toujours exigeant, c’est une pépite incontournable pour les amateurs qui n’a pas son équivalent dans les jeux de tir.Digne héritier de Returnal, le nouveau bébé de Housemarque coche toutes les bonnes cases. Corrigeant les défauts de son prédécesseur, il n'en est pas exempt lui-même. Mais le gameplay est si efficacement construit qu'il est facile de s'y perdre pendant des heures. Parfois nerveux, toujours addictif et jamais injuste, Saros a le pouvoir de devenir inarrêtable. Tous les éléments sont là pour invoquer notre désir de challenge le plus profond, ce qui en fait un sérieux concurrent au GOTY de cette année.S’il serait trop réducteur de résumer Saros à une suite de Returnal qui ne dit pas son nom, difficile de dissocier pleinement l’un de l’autre au moment d’apprécier le nouveau venu issu du travail d’Housemarque. Sentant bien qu’ils tenaient une recette particulièrement solide en nous livrant les aventures de Selene Vassos, le studio finlandais n’a fait que la bonifier pour mettre en scène celles d’Arjun Devraj. Toujours aussi cryptique, précis, dynamique et jouissif, le mélange entre une science du shooter arcade encore plus affinée, un thriller sci-fi encore une fois prenant, la redoutable addictivité de sa composante roguelite et ce dépaysement carcosien livre une expérience à nouveau intense et mémorable. Saros se paye même le luxe de corriger quelques soucis de son prédécesseur, dont en tête une difficulté bien plus personnalisable, ce qui devrait rassembler la partie hardcore du public et celle moins acharnée. On frôlerait presque le sans-faute sans l’absence cassante de raisons suffisamment concrètes pour continuer à arpenter la planète passé l’histoire définitivement terminée, ce qu’un éventuel DLC pourrait corriger. Il n’empêche que l’on reste soufflé devant cette véritable pépite que tout propriétaire d’une PS5 en quête d’un gameplay d’exception se doit, a minima, de tester.Se déplacer, tirer, progresser (à la fois en statistiques et en compétence), gagner, et même perdre est un plaisir absolu dans Saros, et j’aimerais pouvoir écrire cette phrase encore plus vite pour retourner sur la planète Carcosa et tenter une nouvelle partie.Une fusion épurée d’action de science-fiction et d’horreur lovecraftienne qui alterne entre narration introspective et combats frénétiques, Saros est une tentative largement réussie de Housemarque d’élargir l’attrait de son précédent roguelike Returnal sans rien sacrifier en chemin. Le résultat final est d’une atmosphère pure, qui reste en tête de la meilleure des façons.Saros est une réalisation audacieuse et pleine d’assurance qui incarne 30 ans de savoir-faire de Housemarque. Il s’appuie sur le mystère et le gameplay exceptionnel de Returnal, avec une excellente performance du personnage principal, et des changements de formule qui permettront à encore plus de joueurs de découvrir que Housemarque est l’arme secrète de PlayStation.Je met à jour