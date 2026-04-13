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skuldleif
> blog
Playground Games réitére que Fable sortira en automne 2026
pas de report pour l'instant a priori
https://x.com/Mohammed_Aigoin/status/2043627313409978456
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junaldinho
posted the 04/13/2026 at 12:17 PM by
skuldleif
comments (
6
)
goldmen33
posted
the 04/13/2026 at 12:29 PM
On se revoit à "l'E3" de juin...
thauvinho
posted
the 04/13/2026 at 12:33 PM
Ils attendent que Rockstar lance la com ou non de GTA pour savoir s'il faut repousser ou pas
romgamer6859
posted
the 04/13/2026 at 12:37 PM
Attendre juin pour être sûr.
jenicris
posted
the 04/13/2026 at 12:43 PM
Tant mieux
cyr
posted
the 04/13/2026 at 01:10 PM
goldmen33
putain " l'E3". Je viens de prendre un coup de vieux.....
Nintendo a etais le premier a la déserté, tous le reste a suivi.
kinectical
posted
the 04/13/2026 at 01:13 PM
Jaime ce genre de nouvelle pour que à la fin 2 ou 3 mois avant on nous balance “malheureusement on va retarder la sorti de quelques mois pour peaufiner un peu plus merci à vous pour votre patience”
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Nintendo a etais le premier a la déserté, tous le reste a suivi.