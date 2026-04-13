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Playground Games réitére que Fable sortira en automne 2026


pas de report pour l'instant a priori
https://x.com/Mohammed_Aigoin/status/2043627313409978456
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    junaldinho
    posted the 04/13/2026 at 12:17 PM by skuldleif
    comments (6)
    goldmen33 posted the 04/13/2026 at 12:29 PM
    On se revoit à "l'E3" de juin...
    thauvinho posted the 04/13/2026 at 12:33 PM
    Ils attendent que Rockstar lance la com ou non de GTA pour savoir s'il faut repousser ou pas
    romgamer6859 posted the 04/13/2026 at 12:37 PM
    Attendre juin pour être sûr.
    jenicris posted the 04/13/2026 at 12:43 PM
    Tant mieux
    cyr posted the 04/13/2026 at 01:10 PM
    goldmen33 putain " l'E3". Je viens de prendre un coup de vieux.....

    Nintendo a etais le premier a la déserté, tous le reste a suivi.
    kinectical posted the 04/13/2026 at 01:13 PM
    Jaime ce genre de nouvelle pour que à la fin 2 ou 3 mois avant on nous balance “malheureusement on va retarder la sorti de quelques mois pour peaufiner un peu plus merci à vous pour votre patience”
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