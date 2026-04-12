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J'ai trouvé le GOTY indé de Shanks
Tout est dans le titre, le GOTY indé de Shanks que lui-même ne connait pas, il me remerciera (ou pas ^^)

Donc voici CiniCross :

CiniCross est un roguelite de dark fantasy où les puzzles de nonograms rencontrent l’exploration de donjons.
Résolvez des puzzles de plus en plus complexes, choisissez votre chemin à travers un donjon arborescent et détournez les règles grâce à de puissants artefacts.

Le jeu est dispo sur Steam depuis le 11 février 2026, au prix de 11,79€
Une démo est disponible.

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    pimoody
    posted the 04/12/2026 at 09:31 AM by arquion
    comments (3)
    shanks posted the 04/12/2026 at 09:42 AM
    Merci pour le reveal, j'ai pas compris grand chose au trailer mais je note dans la liste

    11 balles par contre, faîtes un don
    keiku posted the 04/12/2026 at 10:12 AM
    c'est un picross rogue like avec un chrono

    je sens que ca va être la prochaine tendance indé de transformer tout en rogue like façon balatro
    pimoody posted the 04/12/2026 at 11:57 AM
    keiku ça l’est déjà depuis un moment effectivement. Pas pour me déplaire perso.
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