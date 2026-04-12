Tout est dans le titre, le GOTY indé de Shanks que lui-même ne connait pas, il me remerciera (ou pas ^^)
Donc voici CiniCross :
CiniCross est un roguelite de dark fantasy où les puzzles de nonograms rencontrent l’exploration de donjons.
Résolvez des puzzles de plus en plus complexes, choisissez votre chemin à travers un donjon arborescent et détournez les règles grâce à de puissants artefacts.
Le jeu est dispo sur Steam depuis le 11 février 2026, au prix de 11,79€
Une démo est disponible.
11 balles par contre, faîtes un don
je sens que ca va être la prochaine tendance indé de transformer tout en rogue like façon balatro