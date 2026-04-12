Tout est dans le titre, les que lui-même ne connait pas, il me remerciera (ou pas ^^)Donc voiciest unde dark fantasy où lesrencontrentRésolvez des puzzles de plus en plus complexes, choisissez votre chemin à travers un donjon arborescent et détournez les règles grâce à de puissants artefacts.Le jeu est dispo surdepuis le, au prix deUne démo est disponible.