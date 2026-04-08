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mickurt
name :
Samson
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Liquid Swords
genre :
action
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Samson sort aujourd'hui
Samson est sortie il y a quelque minute alors pour les intéressés il est a 25€ sur steam
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ouken
posted the 04/08/2026 at 01:23 PM by
pcverso
comments (
17
)
ravyxxs
posted
the 04/08/2026 at 01:34 PM
Mdr...y a 25 minutes ah ouais chaud comment PERSONNE n'en parle, ça doit tellement puer...
ravyxxs
posted
the 04/08/2026 at 01:36 PM
Ouaip j'avais raison, les notes pour le moment font froid dans le dos...
C'est vraiment décevant de voir autant de jeu moyen et mauvais à notre génération PS5 c'est limite insultant pour le loisirs même. Y a plus aucun effort..
nicolasgourry
posted
the 04/08/2026 at 01:40 PM
ravyxxs
pour l'instant la moyenne "60%" Opencritic n'est pas rassurante, c'est clair.
https://opencritic.com/game/20288/samson
rogeraf
posted
the 04/08/2026 at 01:46 PM
J'attends les notes aussi, et sinon le retour de Véronique SAMSON
burningcrimson
posted
the 04/08/2026 at 01:55 PM
Faut pas se fier juste aux notes mais aussi aux arguments. Qu'est-ce qui est principalement reproché au jeu ?
kakazu
posted
the 04/08/2026 at 01:58 PM
Le trailer donnait envie. Quelqu'un a un test?
thauvinho
posted
the 04/08/2026 at 02:10 PM
burningcrimson
J'ai survolé, ce qui ressort c'est que c'est sympas dans sa proposition simpliste vu son prix mais que c'est beaucoup trop bugué en l'état et que c'est à éviter D1 en attendant des patchs
pcverso
posted
the 04/08/2026 at 02:17 PM
kakazu
j'ai teste rapidement le jeu est pas propre mais il y a trop de défauts pour l'instant pour s'amuser : combat imprécis , traduction louper ou oublié ,conduite trop arcade ou simpliste . je verrai quand il sera bien patché
adamjensen
posted
the 04/08/2026 at 02:36 PM
Comme le dit pcverso la traduction comporte des problèmes.
Plusieurs joueurs français sur Steam en parlent.
Certains dialogues passent du français à l’anglais.
Je comprends l’anglais, mais j’aime pas qu’on se foute de ma gueule avec une Early Access déguisée qui aurait dû sortir en tant que telle.
Sans parler du manque de mise en scène, et du fait que j'ai vu 10 minutes de Gameplay d'un mec qui enchaîne les missions sans dialogues et cinématiques.
Sur ce point, c'est peut-être mieux après, mais pour l'instant, c'est pas encouragent.
Je passe mon tour...
gasmok2
posted
the 04/08/2026 at 02:37 PM
C'est un jeu à petit prix, il faudra juste attendre les patchs avant de craquer....
burningcrimson
posted
the 04/08/2026 at 02:42 PM
thauvinho
Ha oki merci. Donc faut juste attendre des patchs
kakazu
posted
the 04/08/2026 at 03:06 PM
pcverso
merci pour le retour, c'et dommage j'avais envie de le prendre mais ça refroidit
liberty
posted
the 04/08/2026 at 03:26 PM
gasmok2
bien-sûr, rien que le fait de coûter 25 euros et d'assumer son statut de double A, devrait permettre d'être moins indulgent vis a vis du jeu en attendant les mises a jours.... Les mêmes qui chient sur ce genre de production, trouveront toute les excuses du monde a un AA Nintendo vendu 80 euros
newtechnix
posted
the 04/08/2026 at 03:36 PM
rogeraf
sans son avis tu peux pas avoir un avis c'est clair
jaysennnin
posted
the 04/08/2026 at 03:47 PM
il a quand même l'air meilleur que mindseye
sinon toute la ludosphère en ligne est sur la preview de forza horizon 6
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 03:56 PM
D'après ce que j'ai vu comme d'autres un jeu bâclé. On ne s'attend pas à un AAA vu ce prix, mais c'est pas une raison pour sortir un jeu pas fini. Carton rouge donc
dabaz
posted
the 04/08/2026 at 03:57 PM
Le manque de moyens se ressent, un report ne lui aurait pas fait de mal.
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C'est vraiment décevant de voir autant de jeu moyen et mauvais à notre génération PS5 c'est limite insultant pour le loisirs même. Y a plus aucun effort..
https://opencritic.com/game/20288/samson
Plusieurs joueurs français sur Steam en parlent.
Certains dialogues passent du français à l’anglais.
Je comprends l’anglais, mais j’aime pas qu’on se foute de ma gueule avec une Early Access déguisée qui aurait dû sortir en tant que telle.
Sans parler du manque de mise en scène, et du fait que j'ai vu 10 minutes de Gameplay d'un mec qui enchaîne les missions sans dialogues et cinématiques.
Sur ce point, c'est peut-être mieux après, mais pour l'instant, c'est pas encouragent.
Je passe mon tour...
sinon toute la ludosphère en ligne est sur la preview de forza horizon 6