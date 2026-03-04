1 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 48,772 (821,687)
2 [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 18,238 (New)
3 [SW2] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 03/26/26) – 10,158 (New)
4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7,005 (2,880,343)
5 [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom, 03/13/26) – 5,477 (53,489)
6 [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 5,265 (35,373)
7 [NSW] Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (The Pokemon Company, 02/28/26) – 5,214 (11,146)
8 [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,747 (New)
9 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 4,657 (95,632)
10 [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,540 (New)
11 [SW2] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,472 (New)
12 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,157 (4,177,321)
13 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,028 (8,411,123)
14 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 3,938 (202,209)
15 [NSW] Handsome Laundering: the mystic lover (Edia, 03/26/26) – 3,516 (New)
16 [NSW] Okayu Nyumu! R (Entergram, 03/26/26) – 3,202 (New)
17 [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 3,166 (95,080)
18 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,646 (1,631,841)
19 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,625 (5,894,404)
20 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,606 (1,108,506)
21 [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 2,189 (New)
22 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 2,176 (6,560,280)
23 [NSW] TAITO Milestones 4 (TAITO, 03/26/26) – 2,068 (New)
24 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 2,040 (288,576)
25 [SW2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,989 (182,209)
26 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,934 (245,274)
27 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 1,924 (517,026)
28 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,758 (335,020)
29 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,731 (1,497,732)
30 [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,679 (215,439)
posted the 04/03/2026 at 08:15 AM by newtechnix
Resident Evil Requiem Switch 2 aussi
D'une certaine manière cela montre un peu la différence de public.
Donkey Kong Bananza en dehors du top 30 et Kirby Riders se rapproche aussi de la sortie....Même si on a pas les chiffres demat, on peut se dire que quand la Switch 2 aura 5 ou 6 ans ils passeront la barre du million en physique.
par exemple MH2 stories s'est relativement bien vendu donc on peut penser qu'ils ont quand même assuré un minimum de ventes.
après faudrait vérifier sur amazon japan si le jeu est encore disponible.
Square, Sega ou bien ubi nous y poussent en mettant de moins en moins de physique sur le marché.
MH S3 ne se vend pas visiblement, mais on verra ça avec les chiffres du bilan.
Content pour la futur disparition de kirby air rides.
Mais j'espère quand même que nintendo a prévu sont planning pour 2026, mi 2027....
Parce que a part yoshi en mai, en sais pas vraiment les jeux qui arriveront.
Fire emblem, splatoon bidule....après, dans le flou le plus total..
Et avec les rumeurs de natethehate, ça donne envie mais je préfère pas y croire, au risque d'être déçu...
2 star fox en devellopement, dont un starfox typer aventure, il m'intéresse la. A moins que c'est juste le remake de star fox adventure....mais je serai bien content quand même.
"Genius Sonority is preparing a Nintendo Switch 2 version of The New Denpa Men, the company announced today. It’s only a few days out with the release date set for April 6, 2026."
Mais on peut penser qu'il s'agit d'un jeu réservé à l'e-shop