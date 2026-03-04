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TOP 30 japon
1 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 48,772 (821,687)
2 [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 18,238 (New)
3 [SW2] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 03/26/26) – 10,158 (New)
4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7,005 (2,880,343)
5 [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom, 03/13/26) – 5,477 (53,489)
6 [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 5,265 (35,373)
7 [NSW] Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (The Pokemon Company, 02/28/26) – 5,214 (11,146)
8 [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,747 (New)
9 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 4,657 (95,632)
10 [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,540 (New)

11 [SW2] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,472 (New)
12 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,157 (4,177,321)
13 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,028 (8,411,123)
14 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 3,938 (202,209)
15 [NSW] Handsome Laundering: the mystic lover (Edia, 03/26/26) – 3,516 (New)
16 [NSW] Okayu Nyumu! R (Entergram, 03/26/26) – 3,202 (New)
17 [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 3,166 (95,080)
18 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,646 (1,631,841)
19 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,625 (5,894,404)
20 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,606 (1,108,506)
21 [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 2,189 (New)
22 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 2,176 (6,560,280)
23 [NSW] TAITO Milestones 4 (TAITO, 03/26/26) – 2,068 (New)
24 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 2,040 (288,576)
25 [SW2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,989 (182,209)
26 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,934 (245,274)
27 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 1,924 (517,026)
28 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,758 (335,020)
29 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,731 (1,497,732)
30 [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,679 (215,439)
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    aeris200
    posted the 04/03/2026 at 08:15 AM by newtechnix
    comments (8)
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 09:02 AM
    Monster Hunter Stories 3 PS5 aura vite dégagé

    Resident Evil Requiem Switch 2 aussi

    D'une certaine manière cela montre un peu la différence de public.

    Donkey Kong Bananza en dehors du top 30 et Kirby Riders se rapproche aussi de la sortie....Même si on a pas les chiffres demat, on peut se dire que quand la Switch 2 aura 5 ou 6 ans ils passeront la barre du million en physique.
    kidicarus posted the 04/03/2026 at 09:26 AM
    newtechnix Avec capcom, il y a de forte chance que le jeu ne soit plus disponible en physique.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 09:48 AM
    kidicarus oui mais bon on est quand même dans le mois de lancement, il faudrait que Capcom est volontairement sous-estimé les ventes.
    par exemple MH2 stories s'est relativement bien vendu donc on peut penser qu'ils ont quand même assuré un minimum de ventes.

    après faudrait vérifier sur amazon japan si le jeu est encore disponible.
    kidicarus posted the 04/03/2026 at 09:53 AM
    newtechnix Si capcom est en super forme financière, ce n'est pas qu'à cause des ventes; c'est surtout dû qu'il nous a poussé au tout déma.
    Square, Sega ou bien ubi nous y poussent en mettant de moins en moins de physique sur le marché.

    MH S3 ne se vend pas visiblement, mais on verra ça avec les chiffres du bilan.
    myki posted the 04/03/2026 at 10:05 AM
    Je trouve ca dingue que wonder sur la 1ere n'est pas chopper le top 30, quand on vois comment animal crossing lui est revenu squatter aussi longuement. surtout que wonder est revenu dans le top 30 plusieurs fois ces dernieres années.
    cyr posted the 04/03/2026 at 10:34 AM
    Je penser avoir poster, mais apparemment non.

    Content pour la futur disparition de kirby air rides.
    cyr posted the 04/03/2026 at 10:39 AM
    newtechnix en cas de geosse ventes hardware switch2, certains jeux pourront réapparaître.

    Mais j'espère quand même que nintendo a prévu sont planning pour 2026, mi 2027....

    Parce que a part yoshi en mai, en sais pas vraiment les jeux qui arriveront.
    Fire emblem, splatoon bidule....après, dans le flou le plus total..

    Et avec les rumeurs de natethehate, ça donne envie mais je préfère pas y croire, au risque d'être déçu...


    2 star fox en devellopement, dont un starfox typer aventure, il m'intéresse la. A moins que c'est juste le remake de star fox adventure....mais je serai bien content quand même.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 12:38 PM
    cyr tu as aussi ce projet fait par Genius Sonority...un studio où Nintendo à des parts.

    "Genius Sonority is preparing a Nintendo Switch 2 version of The New Denpa Men, the company announced today. It’s only a few days out with the release date set for April 6, 2026."

    Mais on peut penser qu'il s'agit d'un jeu réservé à l'e-shop
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