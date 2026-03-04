1 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 48,772 (821,687)

2 [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 18,238 (New)

3 [SW2] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 03/26/26) – 10,158 (New)

4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7,005 (2,880,343)

5 [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom, 03/13/26) – 5,477 (53,489)

6 [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 5,265 (35,373)

7 [NSW] Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (The Pokemon Company, 02/28/26) – 5,214 (11,146)

8 [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,747 (New)

9 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 4,657 (95,632)

10 [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,540 (New)



11 [SW2] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4,472 (New)

12 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,157 (4,177,321)

13 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,028 (8,411,123)

14 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 3,938 (202,209)

15 [NSW] Handsome Laundering: the mystic lover (Edia, 03/26/26) – 3,516 (New)

16 [NSW] Okayu Nyumu! R (Entergram, 03/26/26) – 3,202 (New)

17 [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 3,166 (95,080)

18 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,646 (1,631,841)

19 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,625 (5,894,404)

20 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 2,606 (1,108,506)

21 [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom, 03/27/26) – 2,189 (New)

22 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 2,176 (6,560,280)

23 [NSW] TAITO Milestones 4 (TAITO, 03/26/26) – 2,068 (New)

24 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 2,040 (288,576)

25 [SW2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,989 (182,209)

26 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,934 (245,274)

27 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 1,924 (517,026)

28 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,758 (335,020)

29 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,731 (1,497,732)

30 [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,679 (215,439)