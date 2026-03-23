Famitsu Sales: Week 13, 2026 (Mar 23 - Mar 29)01./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 48.772 / 821.687 (-57%)04./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.005 / 2.880.343 (-15%)05./03. [NS2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom) {2026.03.13} (¥8.173) - 5.477 / 53.489 (-47%)06./02. [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss) {2026.03.20} (¥8.800) - 5.265 / 36.373 (-83%)07./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 5.214 / 11.146 (-11%)09./05. [NS2] Mario Tennis Fever (Nintendo) {2026.02.12} (¥8.164) - 4.657 / 95.632 (-41%)Top 10NS2 - 5NSW - 3PS5 - 2