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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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aeris200 > blog
[Charts Famitsu] du 23/03/26 au 29/03/26
Famitsu Sales: Week 13, 2026 (Mar 23 - Mar 29)

01./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 48.772 / 821.687 (-57%)
02./00. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom) {2026.03.27} (¥4.536) - 18.238 / NEW
03./00. [NS2] Super Mario Bros. Wonder: NS2 Edition + Meetup in Bellabel Park (Nintendo) {2026.03.26} (¥7.797) - 10.158 / NEW
04./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.005 / 2.880.343 (-15%)
05./03. [NS2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom) {2026.03.13} (¥8.173) - 5.477 / 53.489 (-47%)
06./02. [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss) {2026.03.20} (¥8.800) - 5.265 / 36.373 (-83%)
07./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 5.214 / 11.146 (-11%)
08./00. [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo) {2026.03.26} (¥8.800) - 4.747 / NEW
09./05. [NS2] Mario Tennis Fever (Nintendo) {2026.02.12} (¥8.164) - 4.657 / 95.632 (-41%)
10./00. [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo) {2026.03.26} (¥9.800) - 4.540 / NEW

Top 10

NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2


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    kevinmccallisterrr
    posted the 04/02/2026 at 01:09 PM by aeris200
    comments (13)
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 01:14 PM
    Coup de tonnerre ! La PS5 arrive enfin a dépasser la Switch 1 le temps d’une semaine !

    Meme si elle la depasse que d’un cheveu faut saluer cette perf assez ouf
    cidkageno posted the 04/02/2026 at 01:17 PM
    aeris733
    nicolasgourry posted the 04/02/2026 at 01:20 PM
    Semaine prochaine 5 Millions de Switch 2 au total ?
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 01:25 PM
    nicolasgourry Oui
    ducknsexe posted the 04/02/2026 at 01:29 PM
    Pokemon Pokopia indécent le succès surprise. Qui l’aurait cru..
    cloud1 posted the 04/02/2026 at 02:04 PM
    C'est là qu'on se rend compte de l'importance du marché japonnais pour Nintendo ????
    cyr posted the 04/02/2026 at 02:19 PM
    cloud1 les autre marchés sont aussi très profitable pour nintendo.

    La switch 1 c'est 36 millions au Japon, et 155 million dans le monde soit 119 millions hors Japon.
    rocan posted the 04/02/2026 at 03:09 PM
    aeris733 Seulement à cause de l'augmentation des tarifs d'aujourd'hui
    kidicarus posted the 04/02/2026 at 03:21 PM
    Petite semaine de vente mais la switch 2 fait 3x mieux que la ps5 et 6x mieux sur l'année.

    Je dis heureusement que Nintendo peut se permettre de gérer ses sorties switch 2 grâce aux jeux switch1 prennent encore de la place chez eux. Mais dès le premier anniversaire de la switch 2 ça sera "only" Switch 2 et je pense que la ps5 prendra une claque dans les ventes jusqu'à la sortie de GTA 6.
    Mais je ne suis pas sûr que ça impactera les ventes de la switch2, par contre il devrait avoir un booste de plusieurs semaines pour la ps5.
    solarr posted the 04/02/2026 at 03:27 PM
    37 millions de NSW1 au Japon : ce qui représente quasiment la moitié de la population française. 1 personne sur 2. Impressionnant.
    cyr posted the 04/02/2026 at 03:30 PM
    kidicarus gta et les japonais ? 1 semaines et demi pour l'effet au japon
    rocan posted the 04/02/2026 at 03:32 PM
    kidicarus Aucun boost durable attendu à mon sens, GTA au Japon est anecdotique, je crois que c'est foutu pour cette génération. Seule la PS6 portable pourrait éventuellement (même pas sûr) améliorer les choses. Je pense surtout que les japonais veulent du portable, ET, du Pokémon, Animal Crossing.. J'ai le sentiment que c'est plus une question de licence que de format de jeu.
    kidicarus posted the 04/02/2026 at 05:14 PM
    cyr rocan je parlais dans le monde, mais j'ai oublié de le préciser.

    Ça va faire un peu comme la switch 1 est devenu le centre du marché très rapidement.
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