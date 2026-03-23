Famitsu Sales: Week 13, 2026 (Mar 23 - Mar 29)
01./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 48.772 / 821.687 (-57%)
02./00. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (Capcom) {2026.03.27} (¥4.536) - 18.238 / NEW
03./00. [NS2] Super Mario Bros. Wonder: NS2 Edition + Meetup in Bellabel Park (Nintendo) {2026.03.26} (¥7.797) - 10.158 / NEW
04./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.005 / 2.880.343 (-15%)
05./03. [NS2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom) {2026.03.13} (¥8.173) - 5.477 / 53.489 (-47%)
06./02. [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss) {2026.03.20} (¥8.800) - 5.265 / 36.373 (-83%)
07./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 5.214 / 11.146 (-11%)
08./00. [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo) {2026.03.26} (¥8.800) - 4.747 / NEW
09./05. [NS2] Mario Tennis Fever (Nintendo) {2026.02.12} (¥8.164) - 4.657 / 95.632 (-41%)
10./00. [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo) {2026.03.26} (¥9.800) - 4.540 / NEW
Top 10
NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2
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posted the 04/02/2026 at 01:09 PM by aeris200
Meme si elle la depasse que d’un cheveu faut saluer cette perf assez ouf
La switch 1 c'est 36 millions au Japon, et 155 million dans le monde soit 119 millions hors Japon.
Je dis heureusement que Nintendo peut se permettre de gérer ses sorties switch 2 grâce aux jeux switch1 prennent encore de la place chez eux. Mais dès le premier anniversaire de la switch 2 ça sera "only" Switch 2 et je pense que la ps5 prendra une claque dans les ventes jusqu'à la sortie de GTA 6.
Mais je ne suis pas sûr que ça impactera les ventes de la switch2, par contre il devrait avoir un booste de plusieurs semaines pour la ps5.
Ça va faire un peu comme la switch 1 est devenu le centre du marché très rapidement.