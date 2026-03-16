Famitsu Sales: Week 12, 2026 (Mar 16 - Mar 22)01./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 114.515 / 772.915 (-2%)03./02. [NS2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom) {2026.03.13} (¥8.173) - 10.294 / 48.012 (-73%)04./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 8.276 / 2.873.338 (+0%)05./07. [NS2] Mario Tennis Fever (Nintendo) {2026.02.12} (¥8.164) - 7.833 / 90.975 (+7%)06./04. [PS5] Resident Evil Requiem # (Capcom) {2026.02.27} (¥8.173) - 6.652 / 198.271 (-48%)07./00. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 5.872 / 5.93208./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 4.760 / 8.407.095 (-6%)09./11. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.451 / 4.173.164 (+3%)10./10. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.784 / 91.914 (-17%)Top 10NS2 - 5NSW - 3PS5 - 2