profile
Pokemon Pokopia
2
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris177
0
Like
Likers
aeris177
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6
visites since opening : 6722
aeris177 > blog
[Charts Famitsu] du 16/03/26 au 22/03/26
Famitsu Sales: Week 12, 2026 (Mar 16 - Mar 22)

01./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 114.515 / 772.915 (-2%)
02./00. [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss) {2026.03.20} (¥8.800) - 31.108 / NEW
03./02. [NS2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom) {2026.03.13} (¥8.173) - 10.294 / 48.012 (-73%)
04./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 8.276 / 2.873.338 (+0%)
05./07. [NS2] Mario Tennis Fever (Nintendo) {2026.02.12} (¥8.164) - 7.833 / 90.975 (+7%)
06./04. [PS5] Resident Evil Requiem # (Capcom) {2026.02.27} (¥8.173) - 6.652 / 198.271 (-48%)
07./00. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 5.872 / 5.932
08./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 4.760 / 8.407.095 (-6%)
09./11. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.451 / 4.173.164 (+3%)
10./10. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.784 / 91.914 (-17%)

Top 10

NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2


    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/26/2026 at 01:09 PM by aeris177
    comments (3)
    rocan posted the 03/26/2026 at 01:11 PM
    Marrant que Mario Tennis remonte ! Il a commencé faiblement mais se maintient relativement bien !
    aeris177 posted the 03/26/2026 at 01:28 PM
    Seulement -2% pour Pokopia par rapport a la semaine precedente

    Ce long seller en puissance
    icebergbrulant posted the 03/26/2026 at 01:29 PM
    Il n’y a que la PS5 qui a augmenté
    Le désert que connaît Sony depuis de nombreuses semaines est devenu ecarlate et sanglant

    Certains Japonais commencent à comprendre que la Switch 2, c’est une console dispensable, non ?!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo