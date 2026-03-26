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skuldleif > blog
Zoopunk offrira des dialogues en temps reel avec les NPC boosté à l'IA
je savais pas mais apparemment ca fait 1 an que c'est annoncé

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    posted the 03/26/2026 at 12:01 AM by skuldleif
    comments (2)
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 12:03 AM
    entre le skin IA DLSS5 et les dialogue avec NPC sous IA
    on est pas pret
    hypermario posted the 03/26/2026 at 12:09 AM
    Excelent, et bravo a l'IA pour comprendre son anglais
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