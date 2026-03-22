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[LIVE] Découverte : Crimson Desert sur PS5 PRO Mode Équilibré PSSR 2.0
Un peu plus cher que d'habitude mais ça reste 4x moins cher que le prix de vente conseillé, soirée Crimson Desert, enfin du temps libre pour y jouer sur PS5 Pro Mode Équilibré avec quelques réglages perso





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https://bit.ly/384AVRs
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    idd
    posted the 03/22/2026 at 06:51 PM by ioop
    comments (9)
    ioop posted the 03/22/2026 at 07:09 PM
    Et vous, sur pro, plutôt équilibré ou performance ?
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 07:18 PM
    ioop pour les reglages
    pour la TV =>60HZ VRR activé
    dans les parametre du jeu => qualité vsync off

    le jeu est deja à 60 fps (ou dans la plage VRR) sur le mode qualité ,il suffit de mettre synchronsation vertical sur OFF (ce qui unlock le framerate du mode qualité)
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 07:20 PM
    ioop comme ca tu peux go sur le mode qualité en conservant la fluidité
    idd posted the 03/22/2026 at 07:27 PM
    Pendant les 2 premiers jours j'ai tenté le mode équilibré mais ça me fait planter le jeu quand je vais sur la carte, pas tout le temps mais souvent. L'astuce vient de X.
    Du coup pareil que skuldleif qualité + vrr (je joue sur une LG G5)
    ioop posted the 03/22/2026 at 07:39 PM
    skuldleif j'ai vrr activé oui mais vsync on, je mets sur off du coup?
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 07:42 PM
    ioop oui , et ta console est bien sur 60hz?
    ioop posted the 03/22/2026 at 07:45 PM
    120hz desactivé
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 07:46 PM
    idd ioop apres je sais pas sur ps5 pro tu peux essayé equilibré si t'es pas convaincu niveau fluidité en terme de fps
    ioop posted the 03/22/2026 at 08:17 PM
    skuldleif je préfère le mode équilibré je pense
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