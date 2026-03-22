Un peu plus cher que d'habitude mais ça reste 4x moins cher que le prix de vente conseillé, soirée Crimson Desert, enfin du temps libre pour y jouer sur PS5 Pro Mode Équilibré avec quelques réglages perso
Rediffusions Twitch :
https://bit.ly/384AVRs
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posted the 03/22/2026 at 06:51 PM by ioop
pour la TV =>60HZ VRR activé
dans les parametre du jeu => qualité vsync off
le jeu est deja à 60 fps (ou dans la plage VRR) sur le mode qualité ,il suffit de mettre synchronsation vertical sur OFF (ce qui unlock le framerate du mode qualité)
Du coup pareil que skuldleif qualité + vrr (je joue sur une LG G5)