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uram
> blog
Y'a des remakes que vous préférez aux jeux originaux ?
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien.
Si oui, lesquels ? Et pourquoi ?
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posted the 03/17/2026 at 06:53 PM by
uram
comments (
7
)
keiku
posted
the 03/17/2026 at 07:07 PM
oui, mais pas beaucoup, persona 3 reload : meilleur rythme, plus joli, moins aléatoire
Trail in the sky: first chapter pour les même raisons, mais je regrette juste qu'il ai ajouter de l'action dans les combats sinon il aurait été parfait
Du moment que le remake ne dénature pas le jeu d'origine ce qui est assez rare, et améliore le gameplay plutot que le déteriorer (ce qui est encore plus rare) ca devrait faire un bon remake, mais ca reste plutôt de l'ordre de l'exception dans la plupart des cas...
angelsduck
posted
the 03/17/2026 at 07:13 PM
Star Ocean 2. J'adore la version PS1, mais j'avoue que pour moi la nouvelle version garde tous ce qui fais le sel de base, mais en y apportant de la qualité de vie et un rythme qui rend le jeu parfais. J'aurais tellement voulu que le remake de FF VII soit dans la veine de celui de STar Ocean 2.
xynot
posted
the 03/17/2026 at 07:22 PM
Pour RE4 je suis un peu partagé
avan
posted
the 03/17/2026 at 07:23 PM
Resident evil gamecube
kiryukazuma
posted
the 03/17/2026 at 07:24 PM
Star Ocean 2, Live a Live, Les RE car la maniabilité change (pour le 2-3), trails in the sky.
J'adoré tout ces jeux à l'époque mais c'est des remake qui les mettent à jour, du coup c'est une plus value au matériel d'origine.
burningcrimson
posted
the 03/17/2026 at 07:27 PM
Les RE remake
micheljackson
posted
the 03/17/2026 at 07:31 PM
Oui le remake de Romancing SaGa 2,
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, une tuerie, qui a enfin rendu un saga "jouable".
Sinon celui de Star Ocean 2 comme dit au dessus.
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Trail in the sky: first chapter pour les même raisons, mais je regrette juste qu'il ai ajouter de l'action dans les combats sinon il aurait été parfait
Du moment que le remake ne dénature pas le jeu d'origine ce qui est assez rare, et améliore le gameplay plutot que le déteriorer (ce qui est encore plus rare) ca devrait faire un bon remake, mais ca reste plutôt de l'ordre de l'exception dans la plupart des cas...
J'adoré tout ces jeux à l'époque mais c'est des remake qui les mettent à jour, du coup c'est une plus value au matériel d'origine.
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, une tuerie, qui a enfin rendu un saga "jouable".
Sinon celui de Star Ocean 2 comme dit au dessus.