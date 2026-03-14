TEST EN RETARD

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !J'ai terminé Resident Evil Requiem, le 9 neuvième volet canonique de la saga horrifique de Capcom il y'a maintenant 2 semaines (j'ai lancé une seconde run en vue fps)Il y'a tellement de chose à dire sur ce jeu qui est exceptionnel mais pas exempte de défauts.Mais une chose est sur Capcom a fait très fort et je vous propose de découvrir mon avis avec et sans spoil dans mon test en retardInstallez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la force !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh