TEST EN RETARD
Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
J'ai terminé Resident Evil Requiem, le 9 neuvième volet canonique de la saga horrifique de Capcom il y'a maintenant 2 semaines (j'ai lancé une seconde run en vue fps)
Il y'a tellement de chose à dire sur ce jeu qui est exceptionnel mais pas exempte de défauts.
Mais une chose est sur Capcom a fait très fort et je vous propose de découvrir mon avis avec et sans spoil dans mon test en retard
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
On n'oublie pas le like et le partage pour la force !
TEST EN RETARD : RE9 REQUIEM
BONUS
TEST EN RETARD : TEKKEN 8
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posted the 03/14/2026 at 01:51 PM by ozyxp