Prêt pour une nouvelle partie ?
profile
ozyxp
4
Likes
Likers
ozyxp
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 158
visites since opening : 252762
ozyxp > blog
all
Requiem enfin terminé... il est temps de faire le GROS point.
TEST EN RETARD
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

J'ai terminé Resident Evil Requiem, le 9 neuvième volet canonique de la saga horrifique de Capcom il y'a maintenant 2 semaines (j'ai lancé une seconde run en vue fps)

Il y'a tellement de chose à dire sur ce jeu qui est exceptionnel mais pas exempte de défauts.

Mais une chose est sur Capcom a fait très fort et je vous propose de découvrir mon avis avec et sans spoil dans mon test en retard

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

On n'oublie pas le like et le partage pour la force !

TEST EN RETARD : RE9 REQUIEM






BONUS


TEST EN RETARD : TEKKEN 8








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    legato
    posted the 03/14/2026 at 01:51 PM by ozyxp
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo