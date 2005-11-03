Nouveau départ chez Nintendo avec Goro Abe qui a annoncé avoir pris sa retraite à la fin du mois de février. D’abord programmeur sur Wario Land 4, puis game designer sur le premier WarioWare, il a ensuite été réalisateur sur tous les épisodes suivants de la franchise de mini-jeux.
Désormais, il officiera en tant que professeur à l’Université d’électrocommunication d’Osaka et enseignera dans le cursus « Conception de jeux et de réseaux sociaux ».
Espérons que cela ne marque pas la fin des jeux Wario....
