profile
Wario Ware Touched !
3
Likers
name : Wario Ware Touched !
platform : Nintendo DS
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : mini games
european release date : 03/11/2005
us release date : 02/14/2005
japanese release date : 12/02/2004
official website : http://www.warioware.biz/touched/launch/index.html
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 659
visites since opening : 1411685
ouroboros4 > blog
Nouveau départ chez Nintendo avec Goro Abe


Nouveau départ chez Nintendo avec Goro Abe qui a annoncé avoir pris sa retraite à la fin du mois de février. D’abord programmeur sur Wario Land 4, puis game designer sur le premier WarioWare, il a ensuite été réalisateur sur tous les épisodes suivants de la franchise de mini-jeux.

Désormais, il officiera en tant que professeur à l’Université d’électrocommunication d’Osaka et enseignera dans le cursus « Conception de jeux et de réseaux sociaux ».

Espérons que cela ne marque pas la fin des jeux Wario....


https://x.com/NintendHOME/status/2031058287928471826
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/09/2026 at 06:11 PM by ouroboros4
    comments (5)
    amario posted the 03/09/2026 at 06:17 PM
    Professeur c'est cool. Il enseignera la philosophie Nintendo
    giru posted the 03/09/2026 at 06:18 PM
    Effectivement curieux de voir ce que réserve l’avenir de Wario sans lui.
    cyr posted the 03/09/2026 at 06:20 PM
    Ouai enfin il prend sa retraite, il quitte pas le navire pour un autre studio...

    Warioland 4
    cyr posted the 03/09/2026 at 06:25 PM
    Il travailler pas seul, et nul doute qu'ils a former de nouveau employés....comme Miyamoto....il devellope plus rien. Supervise, donne des conseils au mieux....mais voilà une page se tourne
    ducknsexe posted the 03/09/2026 at 06:32 PM
    Warioworld 2
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo