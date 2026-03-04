Prêt pour une nouvelle partie ?
all
JOURNAL DE BORD #6 : Le résumé de l'actu
JOURNAL DE BORD
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Bienvenue pour un nouveau Journal de Bord : le résumé de l'actualité jeu vidéo

Tous les dimanche à 13h00 je suis en live sur Twitch, pour faire un récap des news que j'ai sélectionné, discuter et débattre avec la communauté.

J'en fais par la suite une vidéo pour ma chaine secondaire que vous pouvez apprécier ci-dessous

Au programme :
- XENOVERSE 3 LA RUMEUR
- GOD OF WAR LIVE ACTION
- LES PROJETS DE BLUEPOINT
- DISSIDIA DUELUM
- RE REQUIEM LE RECORD
- NOUVEAU JEU DE CORY BARLOG
- MORTAL KOMBAT 2 LE FILM


Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.


JOURNAL DE BORD N°6





BONUS : 1 vidéo de ma chaîne principale


L'HISTOIRE DE LEON






Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh

Twitch : https://www.twitch.tv/ozyxp

TikTok : https://www.tiktok.com/@ozyxp?_t=ZN-8zpTyFjkO2w&_r=1
    posted the 03/04/2026 at 02:25 PM by ozyxp
    comments (2)
    yogfei posted the 03/04/2026 at 02:58 PM
    Pourquoi cette cagoule ?, désolé mais rien que ca, ca m'empêche de regarder quelque soit le contenu j'ai l'impression de regarder un repris de justice ou un délinquant, je trouve ca malaisant...
    hypermario posted the 03/04/2026 at 03:55 PM
    yogfei Completement d'accord, si tu veux pas qu'on te vois alors ne te montre pas du tout tout simplement, la , c'est malaisant...
