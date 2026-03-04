JOURNAL DE BORD

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Bienvenue pour un nouveau Journal de Bord : le résumé de l'actualité jeu vidéoTous les dimanche à 13h00 je suis en live sur Twitch, pour faire un récap des news que j'ai sélectionné, discuter et débattre avec la communauté.J'en fais par la suite une vidéo pour ma chaine secondaire que vous pouvez apprécier ci-dessousAu programme :- XENOVERSE 3 LA RUMEUR- GOD OF WAR LIVE ACTION- LES PROJETS DE BLUEPOINT- DISSIDIA DUELUM- RE REQUIEM LE RECORD- NOUVEAU JEU DE CORY BARLOG- MORTAL KOMBAT 2 LE FILMInstallez-vous confortablement et bon visionnage la famille !N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.BONUS : 1 vidéo de ma chaîne principaleRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXhTwitch : https://www.twitch.tv/ozyxpTikTok : https://www.tiktok.com/@ozyxp?_t=ZN-8zpTyFjkO2w&_r=1