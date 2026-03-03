profile
name : The Division 2
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4
jaysennnin
8
Likes
Likers
articles : 446
visites since opening : 991794
jaysennnin > blog
Année 8 de The division 2, retour de la survie, un dlc prévu et arrivée du crossplay (enfin)



    posted the 03/03/2026 at 08:34 PM by jaysennnin
    comments (2)
    skuldleif posted the 03/03/2026 at 09:52 PM
    faut quand meme se rendre compte de la dinguerie td2 a toujours assez de joueur pour justifier un DLC et le maintient des serveurs alors que highguard ferme
    jaysennnin posted the 03/03/2026 at 10:03 PM
    skuldleif même moi j'y reviens souvent, et le crossplay va faire beaucoup de bien au jeu
