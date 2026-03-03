accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
4
❤
Likers
Who likes this ?
diablass59
,
kamina
,
seoseo
,
mickurt
name :
The Division 2
platform :
PC
editor :
Ubisoft
developer :
Ubisoft
genre :
action
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
446
visites since opening :
991794
jaysennnin
> blog
Année 8 de The division 2, retour de la survie, un dlc prévu et arrivée du crossplay (enfin)
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/03/2026 at 08:34 PM by
jaysennnin
comments (
2
)
skuldleif
posted
the 03/03/2026 at 09:52 PM
faut quand meme se rendre compte de la dinguerie td2 a toujours assez de joueur pour justifier un DLC et le maintient des serveurs alors que highguard ferme
jaysennnin
posted
the 03/03/2026 at 10:03 PM
skuldleif
même moi j'y reviens souvent, et le crossplay va faire beaucoup de bien au jeu
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo