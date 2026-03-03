profile
sussudio
Myrient ferme ses portes le 31/03


Bonjour à tous,

J'ai décidé de fermer Myrient le 31 mars 2026. D'ici là, le site restera accessible dans son état actuel. Veuillez télécharger tout contenu que vous jugez important, car vous disposez d'environ un mois pour le faire.

Plusieurs raisons motivent cette fermeture :
- Financement insuffisant
Alors que le trafic a continué d'augmenter l'année dernière, le montant des dons est resté le même. J'ai dû débourser plus de 6 000 dollars par mois de ma poche pour couvrir la différence, ce qui n'est pas viable.

- Gestionnaires de téléchargement payants
Au cours des derniers mois, de nombreux gestionnaires de téléchargement spécialisés ont été créés, contournant complètement le site, les messages de don et les protections de téléchargement. Certains de ces gestionnaires de téléchargement ont verrouillé certaines fonctionnalités derrière un mur payant, obligeant les utilisateurs à payer pour y accéder. L'utilisation de Myrient à des fins commerciales et lucratives a toujours été strictement interdite. Une utilisation aussi flagrante et abusive du site ne peut plus être tolérée.

- Hausse des prix de la RAM, des SSD et des disques durs
Depuis septembre dernier, les prix de la RAM, des SSD et des disques durs ont considérablement augmenté et continuent de grimper en raison de la demande extrême et continue des centres de données IA. Cela a également entraîné une augmentation des frais d'hébergement de Myrient. Les mises à niveau nécessaires de l'infrastructure de stockage et de mise en cache n'ont fait qu'aggraver le problème. Avec un grand nombre de serveurs et le déficit mensuel existant susmentionné de plus de 6 000 dollars, il n'y a aucun moyen de payer les coûts supplémentaires d'hébergement et de mise à niveau du matériel.

Il existe encore de nombreuses autres raisons mineures, je pourrais m'étendre longuement à ce sujet, mais personne ne voudrait lire tout cela.

En bref, je n'ai plus les moyens de faire fonctionner le site.

Si vous avez des commentaires, vous pouvez les envoyer à support@erista.me (je les lirai tous et répondrai peut-être à certains d'entre eux).

Merci d'avoir utilisé Myrient pendant toutes ces années.
    posted the 03/03/2026 at 08:03 PM by sussudio
    comments (4)
    spartan1985 posted the 03/03/2026 at 08:17 PM
    Ah merde, c'est là que je récupèrerais les jeux pour mes 360 custom.
    hypermario posted the 03/03/2026 at 08:18 PM
    Tellement domage que certain profite de ces ressources sans jamais reverser/ faire des dont ...
    sussudio posted the 03/03/2026 at 09:29 PM
    spartan1985 hypermario https://www.youtube.com/watch?v=WcSTWqbn24k
    5120x2880 posted the 03/03/2026 at 09:41 PM
    annas-archive pourrait pas l'aspirer ? Rien à voir mais des gros groupes comme Sony, Warner, Universal etc les ont attaqué et réclament 13 000 milliards (13 000, pas 13), et les mecs en ont rien à branler, il force le site a rester ouvert.
