Rachat Warner : Netflix abandonne !


Voilà une excellente nouvelle, notamment pour le marché du physique et peut-être même pour le cinéma : Netflix abandonne le rachat de Warner après la dernière offre de Paramount.
bbc.com - https://www.bbc.com/news/articles/c5y6p5ypgmzo
    ravyxxs
    posted the 02/27/2026 at 12:37 AM by djfab
    comments (10)
    bladagun posted the 02/27/2026 at 12:39 AM
    Je sais pas si skydance est mieux
    skuldleif posted the 02/27/2026 at 12:42 AM
    tant mieux pour la compétition
    adamjensen posted the 02/27/2026 at 12:53 AM
    Bien, c'est une bonne nouvelle.
    djfab posted the 02/27/2026 at 12:55 AM
    bladagun : je ne vois pas pourquoi ce serait pas mieux !?
    kinectical posted the 02/27/2026 at 12:55 AM
    Les con qui pensent que c’est une bonne nouvelle ….bordel de con
    skuldleif posted the 02/27/2026 at 01:10 AM
    kinectical bah c'est mieux que netflix qui sont leader non?
    kinectical posted the 02/27/2026 at 01:17 AM
    skuldleif je te laisse lire cela ça explique très bien ce qui va arriver et ce qui fesait peur à ceux qui savais un peu à propos de ce deal si Paramount (et Trump bien entendu) devenais pocesseur …Netflix n’est pas parfait …. Mais Netflix n’est pas Trump et un paquet de billionaire qui vont détruire tellement dans les prochaines années j’ai mal au cœur et ceux qui pense que ces une bonne nouvelle vous êtes des vrai connards
    https://www.freepress.net/news/paramount-skydances-takeover-warner-bros-bad-news-workers-consumers-and-free-expression
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 01:20 AM
    bladagun Tu veux du WB multicolors ? Apprendre que Bruce Wayne en vérité à toujours été un trans ? Bon bah alors, excellente nouvelle, je vais pioncer
    kevinmccallisterrr posted the 02/27/2026 at 01:28 AM
    Kinectical C’est clair… C’est une sacrée mauvaise nouvelle
    bladagun posted the 02/27/2026 at 01:28 AM
    kinectical ravyxxs oui pas fan du fils de Larry ellison, de quelques truc fait avec paramout group et encore moins des fonds souverains du golfe et du poto à trump Mr Jared kushner.
