djfab
> blog
all
nouvelle catégorie
Rachat Warner : Netflix abandonne !
Voilà une excellente nouvelle, notamment pour le marché du physique et peut-être même pour le cinéma :
Netflix abandonne le rachat de Warner
après la dernière offre de
Paramount
.
bbc.com
-
https://www.bbc.com/news/articles/c5y6p5ypgmzo
posted the 02/27/2026 at 12:37 AM by
djfab
comments (
10
)
bladagun
posted
the 02/27/2026 at 12:39 AM
Je sais pas si skydance est mieux
skuldleif
posted
the 02/27/2026 at 12:42 AM
tant mieux pour la compétition
adamjensen
posted
the 02/27/2026 at 12:53 AM
Bien, c'est une bonne nouvelle.
djfab
posted
the 02/27/2026 at 12:55 AM
bladagun
: je ne vois pas pourquoi ce serait pas mieux !?
kinectical
posted
the 02/27/2026 at 12:55 AM
Les con qui pensent que c’est une bonne nouvelle ….bordel de con
skuldleif
posted
the 02/27/2026 at 01:10 AM
kinectical
bah c'est mieux que netflix qui sont leader non?
kinectical
posted
the 02/27/2026 at 01:17 AM
skuldleif
je te laisse lire cela ça explique très bien ce qui va arriver et ce qui fesait peur à ceux qui savais un peu à propos de ce deal si Paramount (et Trump bien entendu) devenais pocesseur …Netflix n’est pas parfait …. Mais Netflix n’est pas Trump et un paquet de billionaire qui vont détruire tellement dans les prochaines années j’ai mal au cœur et ceux qui pense que ces une bonne nouvelle vous êtes des vrai connards
https://www.freepress.net/news/paramount-skydances-takeover-warner-bros-bad-news-workers-consumers-and-free-expression
ravyxxs
posted
the 02/27/2026 at 01:20 AM
bladagun
Tu veux du WB multicolors ? Apprendre que Bruce Wayne en vérité à toujours été un trans ? Bon bah alors, excellente nouvelle, je vais pioncer
kevinmccallisterrr
posted
the 02/27/2026 at 01:28 AM
Kinectical
C’est clair… C’est une sacrée mauvaise nouvelle
bladagun
posted
the 02/27/2026 at 01:28 AM
kinectical
ravyxxs
oui pas fan du fils de Larry ellison, de quelques truc fait avec paramout group et encore moins des fonds souverains du golfe et du poto à trump Mr Jared kushner.
