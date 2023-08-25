Bonjour Space Marines !Le patch 12.0 est désormais disponible sur toutes les plateformes. Consultez les notes de patch complètes ci-dessous.NOUVELLES FONCTIONNALITÉSNouvelle classe : TechmarineNous introduisons une nouvelle classe jouable : le Techmarine ! Ce puissant technicien est spécialisé dans le contrôle de foule et la défense de zone, capable de gérer plusieurs tâches de combat simultanément. Cela est principalement rendu possible grâce à sa capacité Servo-Arme. Lorsqu’elle est activée, elle verrouille les ennemis dans sa ligne de vue et tire automatiquement sur eux pendant que le Techmarine continue de combattre au corps-à-corps ou à distance. De plus, la Servo-Arme permet d’exécuter des Gun Strikes sans interrompre les autres actions.Changements depuis le PTS :• Correction du talent de prestige « Furious Gun Strike » qui ne s’activait pas correctement.• Le talent de prestige « Revive Surge » a été remplacé par « Indomitable » : « Vous devenez invulnérable aux dégâts lors de l’activation de la Tourelle Tarantula ».• « Chained Headshots » augmente désormais correctement les dégâts des tirs à la tête.• Bonus de dégâts de « Volatile Sentry » augmenté de 40 % à 1000 %.• Temps de recharge de « Replenishing Salvo » réduit de 90 à 75.• Correction de « Lethal Perimeter » : réduit désormais correctement l’énergie par tir pour tous les types de Servo-Armes.• Bonus de dégâts de « Arc Cleave » réduit de 25 % à 20 %.• « Explosive Enfilade » fonctionne désormais avec l’équipement Sanctified Wrath.• Bonus de dégâts de « Augmented Tarantula » augmenté de 25 % à 30 %.• « Augmented Tarantula » augmente désormais correctement les munitions de la tourelle.• « Methodical Destruction » applique désormais correctement son affaiblissement.• « Designated Target » applique désormais correctement son affaiblissement.• Durée de « Omnissian Axe Deflection » augmentée de 5 à 10 secondes.• Dégâts de « Explosives Adept » augmentés de 20 % à 35 %.• « Lethal Perimeter » consomme désormais 50 % d’énergie en moins par tir au lieu de 20 %.• Les dégâts de la Servo-Arme évoluent désormais correctement avec la difficulté.• Dégâts de la Servo-Arme de précision réduits de 10 %.• Temps de recharge de la Servo-Arme Bolter réduit de 20 %.Note du Game Director :Nous espérons que cette nouvelle classe vous plaira. Nous avons veillé à ce qu’elle propose un style de jeu différent des autres.Merci pour vos retours lors du PTS. Nous avons tenté d’en traiter la majorité, mais certains changements majeurs n’ont pas pu être implémentés à temps. D’autres améliorations et refontes de talents arriveront dans les prochains patchs.Nouvelle arme : Hache OmnissienneAvec la classe Techmarine, vous pourrez également essayer son arme emblématique : la Hache Omnissienne ! Elle inflige d’énormes dégâts à une cible unique via ses attaques standards, ainsi qu’aux ennemis environnants grâce à ses attaques lourdes de finition. En attaque lourde initiale, vous pouvez effectuer une puissante charge qui frappe tous les ennemis sur son passage.Changements depuis le PTS :• Amélioration de la réactivité des attaques Omnissian Rush.• Dégâts de Sweeping Whirl augmentés de 100 %.• La troisième attaque légère du combo brise désormais correctement la garde ennemie.• « Armour Siphon » s’active désormais correctement.• Correction des PV consommés avec « Iron Surge ».• Durée de « Executioner » augmentée à 5 secondes.• Ajout d’un effet d’explosion d’énergie pour « Explosive Strike ».• La seconde explosion de « Mighty Blast » inflige désormais les bons dégâts.• « Expose » est désormais correctement appliqué.• « Cleaving Strike » ne déclenche plus les explosions des dangers environnementaux.Nouveau contenu PvE : Tourelle TarantulaLes Techmarines peuvent localiser et activer des tourelles automatiques en missions PvE. Ces emplacements de type Tarantula offrent un tir de suppression automatique contre les ennemis proches. Les tourelles ont des munitions limitées et passent en veille une fois vides, mais un Techmarine peut les réactiver pour restaurer leurs réserves.Changements depuis le PTS :• Correction du double scaling des PV et dégâts selon la difficulté.• Taux d’apparition des tourelles augmenté d’environ 50 %.• Ajout de nouvelles zones potentielles d’apparition.• Augmentation de la portée du contour des tourelles pour une meilleure visibilité.Note du Game Director :Les tourelles resteront très efficaces.Les sentinelles (ainsi que d’autres éléments intéressants ????) seront ajoutées au mode Siège lors de la prochaine grosse mise à jour.Nouvelle carte PvE : DisruptionLes forces Space Marines sont déployées dans la cité-ruche d’Avarax. Leur mission initiale est de renforcer les défenses cadiennes submergées face à un immense essaim Tyranide. Ils rejoindront ensuite un Dreadnought afin d’éliminer les forces des Thousand Sons ayant pénétré les niveaux inférieurs de la cité.Nouvel équipement PvE : Stimms RestaurateursLes Stimms Restaurateurs, nouvel équipement de soin PvE, encouragent un style de jeu agressif. À l’utilisation, ils restaurent une petite quantité de santé immédiate, puis une grande quantité de Santé Contestée sur une durée donnée.Nouvelle fonctionnalité de personnalisation : Têtes partagées PvE / PvPIl est désormais possible de choisir n’importe quel visage pour les personnages PvE et PvP dans la personnalisation d’armure. Les restrictions de classe ne s’appliquent plus (par exemple, vous pouvez équiper la tête de l’Assaut sur le Lourd).Nouvelle fonctionnalité technique : Migration d’hôte en mode SiègeAjout de la migration d’hôte pour le mode Siège : en cas de crash serveur, la partie reprend sur un nouveau serveur à partir de la dernière sauvegarde.Nouvelle fonctionnalité : Sélecteur de voixAjout d’une option pour choisir et personnaliser les voix des personnages PvE et PvP. Le Sélecteur de voix se trouve dans le menu « Modifier l’armure » du Hall d’Armurerie.Nouvelles conditions de champ de bataille21 nouvelles conditions ont été ajoutées pour enrichir la variété des Stratagèmes quotidiens et hebdomadaires.Mode Stratagèmes personnalisés en PvELes joueurs peuvent désormais créer des parties privées avec n’importe quelle combinaison de conditions de champ de bataille. Cela permet de personnaliser les parties, définir ses propres Stratagèmes ou simplement profiter d’un carnage décomplexé (les récompenses sont désactivées dans ce mode).Nouveaux objets héroïquesAjout de 3 armes héroïques :• Argent Edge (Couteau de combat – type Escrime)• Ultima Ratio (Hache Omnissienne – type Escrime)• Deathwatch (Fusil Bolter lourd avec lance-grenades)Changements depuis le PTS :• Dégâts de riposte d’Argent Edge augmentés de 50 %.Nouveau contenu DLCInclus dans le Season Pass 2 :• Pack Champion Raven Guard (Champion Assaut + Pistolet Bolter)• Pack Chapitre Carcharodons (contrairement aux autres packs cosmétiques, il n’ajoute pas de nouvelle page d’Héraldique ; les pièces d’armure sont automatiquement débloquées après achat)Non inclus dans un Season Pass :• 3 têtes personnalisées + voix pour personnages PvE (Space Wolves / Blood Angels / Black Templars)AJUSTEMENTS DE GAMEPLAY ET D’ÉQUILIBRAGEAtouts PvEClasse Tactique• Balanced Distribution : effets positifs et négatifs augmentés de 10 % à 15 %.• Kraken Penetrator Rounds : toutes les armes Bolter infligent 50 % de dégâts supplémentaires aux tirs au corps.Changements depuis le PTS :• S’applique désormais correctement uniquement aux munitions Bolter.Note du Game Director :Nous avons bien pris en compte vos retours concernant les dégâts trop faibles des Bolters sur les tirs au corps.Ce comportement est en partie intentionnel. La raison est que les distances d’engagement et le recul dans Space Marine 2 sont extrêmement faibles, tandis que la taille moyenne des ennemis est assez importante. Il est donc très difficile de complètement rater sa cible. C’est pourquoi le principal élément de compétence dans le combat à distance est la précision des tirs à la tête — et c’est pour cela qu’ils sont si importants avec les armes Bolter.Cela dit, je reconnais que nous avons trop accentué l’efficacité des tirs à la tête, notamment à cause de l’accumulation des différents talents et multiplicateurs. Nous allons réduire l’écart entre les tirs au corps et les tirs à la tête. Cependant, cela ne sera pas aussi simple que d’appliquer ce talent par défaut à tout le monde.Nous devons ajuster les dégâts de base de toutes les armes Bolter, puis modifier la sensibilité aux dégâts de tous les ennemis, au cas par cas. Une refonte importante est donc prévue prochainement dans ce domaine. Gardez toutefois à l’esprit que viser la tête restera la manière optimale d’utiliser les Bolters.Classe SniperEfficient Readiness : l’effet dure désormais 5 secondes après désactivation.• Ambush : provoque désormais un étourdissement (stagger) des ennemis.• Vantage Point : ajout d’un indicateur lorsque l’effet est prêt.Classe AssautSquad Cohesion : effet augmenté de 10 % à 15 %.• Hammer of Wrath : devient un talent de Prestige, remplaçant « Commendation ».• Commendation : supprimé.• Strong Strike : nouveau talent, remplaçant l’ancien emplacement de « Hammer of Wrath » :« Toucher un ennemi avec une attaque après une ruée de Jump Pack restaure 1 charge de capacité du Jump Pack. Temps de recharge : 10 secondes. »• Winged Fury : fonctionne désormais avec toutes les postures de l’Épée Énergétique.Armes à feu en PvEBolt RifleDégâts de base augmentés de 10 % pour les versions :• Drogos Reclamation – Beta (Artificer)• Ophelian Liberation – Beta (Relic)Bolt Carbine (version Tireur d’élite)Dégâts de base augmentés de 11 % pour les versions :• Drogos Reclamation Marksman (Artificer)• Ophelian Liberation Marksman (Relic)Inferno Pistol• Dégâts de Gunstrike augmentés de 22 %.Volkite Pistol• Dégâts de Gunstrike augmentés de 9 %.Sanctified Wrath Reliquary• Bonus aux dégâts de mêlée augmenté de 25 % à 35 %.• Durée de l’effet augmentée de 15 à 20 secondes.Mêlée en PvELes dégâts de toutes les armes de mêlée de type Balanced (Artificer et Relic) ont été augmentés d’environ 15 % en moyenne.Changements depuis le PTS :• Dégâts de l’Épée Tronçonneuse Héroïque et de l’Épée Énergétique augmentés de 10 %.PvP• Correction d’un problème avec la Hache Énergétique : frapper un ennemi restaure désormais correctement l’armure.• Correction d’un problème où la 3e attaque du combo de l’Épée Énergétique infligeait trop de dégâts.• Durée de l’effet d’aveuglement de la Grenade Shock réduite de 2 secondes à 1,5 seconde.Récompenses• Mode Siège : rééquilibrage des récompenses de vagues — les 5 premières vagues accordent moins d’XP, tandis que les vagues suivantes en accordent davantage.• Stratagèmes : les Stratagèmes en difficulté Difficile n’accordent plus d’XP.Améliorations de confort de jeu (QoL)• La santé contestée ne diminue plus pendant les animations de saisie.• Rééquilibrage des attaques de mêlée à coups multiples : elles restaurent désormais la santé contestée à chaque coup, et non plus uniquement au premier.• Ajustement léger des hitboxes de certaines attaques de mêlée afin qu’elles touchent plus facilement les grands ennemis.• Correction d’un problème où le Fusil Sniper Bolter et le Las Fusil manquaient leurs cibles à très longue distance. L’assistance à la visée à ces distances a également été légèrement augmentée.• Amélioration du magnétisme des balles contre les ennemis du Chaos (Chaos Spawn, Rubric Marines, Tzaangors, Terminators), les rendant légèrement plus faciles à toucher à la tête à moyenne et longue distance.Changements depuis le PTS :• La ruée du Jump Pack peut désormais être utilisée pour annuler n’importe quelle animation de mêlée du joueur.• Amélioration de la réactivité des contrôles après l’utilisation des attaques de ruée du Jump Pack.PERSONNALISATIONAjout et mise à jour de plusieurs éléments Champion dans les ensembles d’armure personnalisés :• Ajout du tabard Champion Ultramarine pour la classe Tactical.• Ajout du tabard Champion Imperial Fists pour la classe Tactical.• Ajout de robes sur le plastron du Champion Dark Angels (Bulwark).• Ajout des épaulières Champion Dark Angels pour la classe Heavy.• Mise à jour du plastron Champion White Scars (Tactical) avec ajout d’accessoires de ceinture.• Ajout des épaulières Champion Black Templars pour la classe Heavy.• Ajout des épaulières et du backpack Champion Blood Angels pour la classe Bulwark.• Ajout d’une option permettant d’appliquer les apparences (skins) d’armes héroïques à d’autres armes (non applicable aux armes spéciales, par exemple les combi-armes).De nombreuses corrections mineures ont été apportées à la personnalisation, pour les Loyalistes comme pour le Chaos.Changements depuis le PTS :• Ajout de 4 emplacements de personnalisation partagés supplémentaires.• Ajout des conditions de déblocage manquantes pour les skins de Hache Énergétique en PvP.NIVEAUXDe nombreuses corrections mineures ont été apportées à la géométrie des niveaux.ENNEMISDe nombreuses corrections mineures ont été apportées aux animations.CORRECTIONS GÉNÉRALES• Correction : le talent d’arme plasma « Fast Venting » réduisait le temps de refroidissement d’environ 7,5 % au lieu des 15 % annoncés dans l’infobulle.• Correction d’un bug empêchant le Pistolet Bolter Lourd Héroïque d’interrompre les renforts ennemis lors de tirs au corps.• Correction d’un bug où la puissance de l’assistance à la visée à la manette dépendait du champ de vision (FOV) de la caméra.• De nombreuses corrections mineures de bugs.• De nombreuses corrections mineures de localisation.• De nombreuses corrections mineures de l’interface utilisateur et du son.TECHNIQUE• Corrections de crash et améliorations générales de stabilité.• Optimisations de la mémoire.• Améliorations mineures des performances.• Optimisations mineures des temps de chargement.• Améliorations générales de la connectivité.