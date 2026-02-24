accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
11
❤
Likers
Who likes this ?
loudiyi
,
sakonoko
,
gizmo2142
,
oziiriis
,
diablass59
,
hado78
,
nduvel
,
fred2
,
torotoro59
,
kurosama
,
gamjys
name :
Dead Island 2
platform :
PC
editor :
Deep Silver
developer :
N.C
genre :
FPS
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
743
visites since opening :
1761320
skuldleif
> blog
[Bon plan] Dead Island 2 Ultimate Edition à 6,99€ sur le Xbox store
pour une fois un super prix sur le store Francais
https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/dead-island-2-ultimate-edition/9N0KRV3ZL4GQ
https://www.dealabs.com/bons-plans/dead-island-2-ultimate-edition-sur-xbox-dematerialise-3282044
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/24/2026 at 12:31 PM by
skuldleif
comments (
2
)
skuldleif
posted
the 02/24/2026 at 12:32 PM
d'ailleurs c'est marrant l’édition normal est un peu plus cher
rogeraf
posted
the 02/24/2026 at 12:41 PM
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo