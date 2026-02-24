profile
Dead Island 2
name : Dead Island 2
platform : PC
editor : Deep Silver
developer : N.C
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
skuldleif
skuldleif
skuldleif > blog
[Bon plan] Dead Island 2 Ultimate Edition à 6,99€ sur le Xbox store
pour une fois un super prix sur le store Francais



https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/dead-island-2-ultimate-edition/9N0KRV3ZL4GQ
https://www.dealabs.com/bons-plans/dead-island-2-ultimate-edition-sur-xbox-dematerialise-3282044
    posted the 02/24/2026 at 12:31 PM by skuldleif
    comments (2)
    skuldleif posted the 02/24/2026 at 12:32 PM
    d'ailleurs c'est marrant l’édition normal est un peu plus cher
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 12:41 PM
