TEST: Reanimal Vindiou! Déjà GOTY 2026 ?









BIEN
- Xbox Play anywhere
- Un jeu ultra ambitieux, un Little Nightmares a demi open-world
- Gameplay dynamique pour le genre: baston, course poursuite, plongé, harpon...
- Très jolie
- 4h ma partie, "court" mais ultra efficace. Aucune arnaque du genre longueur/aller-retour inutile comme beaucoup de jeu pour gonflé la durée de vie.


PAS BIEN
- Moins effrayant et moins dérangeant que Little Nighmatres
- Histoire: non vraiment j'en ai marre de ce genre de scénar casse-couille ou il faut supposé, imaginé, libre d'interpréter, mon cul sur la commode... alors qu'en réalité les devs savent a peine eux même ce qu'ils ont pondu. Et la fin secrète apporte kedal.


Conclusion: 17/20
Je parie qu'on c'est tous dit la même chose: c'est a ça qu'aurait du ressemblé le regretter Little Nightmares 3 . Je regrette pas de ne pas avoir touché a la démo, je serais resté sur ma faim. Le jeu m'a scotché du début a la fin! GOTY 2026 ? En tout cas il a sa place parmi les nominées.


    posted the 02/18/2026 at 11:37 PM by marcelpatulacci
    comments (3)
    marcelpatulacci posted the 02/18/2026 at 11:42 PM
    Bon pour étre tout a fait honnête:

    J'ai adoré le jeu MAIS je n'ai pas senti "le truc" pour vraiment souhaité qu'il gagne le prix GOTY. L'année ne fait que commencé, on verra bien.
    burningcrimson posted the 02/19/2026 at 12:51 AM
    marcelpatulacci En défaut j aurais mis la durée de vie. C'est vraiment trop court pour le prix de base. Sinon, tu as compris la fin ? J aimerais bien avoir une explication parce que j ai rien pigé.
    marchand2sable posted the 02/19/2026 at 01:10 AM
    C'est déconné la durée de vie de 4H max (je dit bien max) a 40 euros le jeu sur steam...carton rouge pour moi.
