BIEN
- Xbox Play anywhere
- Un jeu ultra ambitieux, un Little Nightmares a demi open-world
- Gameplay dynamique pour le genre: baston, course poursuite, plongé, harpon...
- Très jolie
- 4h ma partie, "court" mais ultra efficace. Aucune arnaque du genre longueur/aller-retour inutile comme beaucoup de jeu pour gonflé la durée de vie.
PAS BIEN
- Moins effrayant et moins dérangeant que Little Nighmatres
- Histoire: non vraiment j'en ai marre de ce genre de scénar casse-couille ou il faut supposé, imaginé, libre d'interpréter, mon cul sur la commode... alors qu'en réalité les devs savent a peine eux même ce qu'ils ont pondu. Et la fin secrète apporte kedal.
Conclusion: 17/20
Je parie qu'on c'est tous dit la même chose: c'est a ça qu'aurait du ressemblé le regretter Little Nightmares 3 . Je regrette pas de ne pas avoir touché a la démo, je serais resté sur ma faim. Le jeu m'a scotché du début a la fin! GOTY 2026 ? En tout cas il a sa place parmi les nominées.
J'ai adoré le jeu MAIS je n'ai pas senti "le truc" pour vraiment souhaité qu'il gagne le prix GOTY. L'année ne fait que commencé, on verra bien.