6 ans après le second opus, Team Ninja sort Nioh 3. On suit Takeshiro, un(e) jeune aspirant(e) au titre de shogun, qui se fait trahir par son frère suite à une invasion yokai. Nous allons devoir voyager à travers différentes époques pour affronter la menace persistante que sont les yokais ainsi que retrouver notre frère. Pour faire simple, Nioh 3 est à mes yeux le projet le plus abouti de la Team Ninja, tous les curseurs sont poussés au max. Cet opus est beaucoup plus axé sur l'exploration, avec un open-world à parcourir qui se révèle très intéressant et qui comporte beaucoup de points d'intérêts pour nous améliorer durant les combats. Le jeu possède aussi un level design bien meilleur que les précédents épisodes, assez tentaculaire et vertical. Le scénario marche plutôt bien, et voyager à travers les époques apporte une continuité dans les quêtes. Le gameplay est aux petits oignons avec son mode samurai/ninja que l'on peut alterner et sa panoplie d'armes à looter et combos. Les seuls défauts que je peux lui reprocher viennent surtout du recyclage du bestiaire et de quelques environnements un peu moins diversifiés. Sinon c'est une franche réussite pour la Team Ninja.

La Team Ninja, après avoir expérimenté avec Wo Long et Rise of the Ronin, a décidé avec ce Nioh 3 de sortir son œuvre “somme”, son Magnum Opus, et bon dieu que ça fait du bien ! Si, dans les précédents épisodes, vous étiez coincé dans des niveaux étriqués qui vous mettaient à rude épreuve, c’est ici les cheveux au vent que vous affrontez le jeu. Et s’il n’est pas l’open world le plus incroyable, il est sûrement l’un des meilleurs en termes de rythme, jonglant constamment entre moments calmes, petits combats et affrontements contre des monstres d’élite : un condensé de répit, d’adrénaline et de dopamine réglé de main de maître. Qui dit Nioh dit bien sûr système de combat d’une profondeur sans fin, avec la possibilité de passer du samouraï au ninja, ce qui change totalement la façon de combattre et d’aborder les affrontements. Quel plaisir de changer à la volée notre style de combat ! La Team Ninja n’a nulle autre pareille dans l’industrie pour le système de combat. Que dire de plus ? Oui, le jeu a des défauts, mais face à tant de générosité, on ne peut que s’incliner devant tant de maîtrise. Aucun doute : on tient là notre premier grand jeu de 2026 !

"LA FORMULE TEAM NINJA AU MAX""Oui"