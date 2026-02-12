Le reigne du magicien comme on dit par chez nous.Et bien Blizzard semble juger bon de nous lâcher une nouvelle extension pour Diablo II Resurected, comme ça, sans crier gare.C'est disponible pour toutes les plateformes accueillant le remake de D2.Au programme :-une nouvelle classe, le "Warlock", qui fera usage d'arts obscurs, divers et variés.-du contenu endgame-du confort de qualité de vie, avec de nouveaux emplacements de coffres, des objets empilable, un système de filtre,...-de nouvelles armes uniques, des mots runiques,...Ne dit-on pas que c'est dans les vielles marmites que l'on fait les meilleures soupes ? En tout cas Blizzard semble connaître cette expression.Ça vous en coûtera une vingtaine de piécettes.