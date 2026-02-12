profile
Diablo II Resurrected
2
Likers
name : Diablo II Resurrected
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Vicarious Visions
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
oreillesal
oreillesal
articles : 1
visites since opening : 1503
oreillesal > blog
Connaissez-vous Diablo II Reign of the Warlock
Le reigne du magicien comme on dit par chez nous.

Et bien Blizzard semble juger bon de nous lâcher une nouvelle extension pour Diablo II Resurected, comme ça, sans crier gare.

C'est disponible pour toutes les plateformes accueillant le remake de D2.

Au programme :

-une nouvelle classe, le "Warlock", qui fera usage d'arts obscurs, divers et variés.
-du contenu endgame
-du confort de qualité de vie, avec de nouveaux emplacements de coffres, des objets empilable, un système de filtre,...
-de nouvelles armes uniques, des mots runiques,...

Ne dit-on pas que c'est dans les vielles marmites que l'on fait les meilleures soupes ? En tout cas Blizzard semble connaître cette expression.

Ça vous en coûtera une vingtaine de piécettes.

Blizzard - https://news.blizzard.com/en-us/article/24243863/rain-annihilation-in-reign-of-the-warlock
    tags : diablo extension dlc hack and slash
    4
    Likes
    Who likes this ?
    kujiraldine, angelsduck, junaldinho, aeris757
    posted the 02/12/2026 at 06:17 AM by oreillesal
    comments (4)
    noishe posted the 02/12/2026 at 11:09 AM
    En plus des plateformes existantes, Diablo II Resurrected est pour la première fois dispo sur Steam et sur le Game Pass pour ceux que ça intéresse
    blindzorro posted the 02/12/2026 at 11:53 AM
    J'ai pas compris il y a une vrai nouvelle zone comme pour les vrai extension ou c'est juste du contenu et pour moi on est plus sur du gros DLC ?
    coconutsu posted the 02/12/2026 at 11:56 AM
    blindzorro Pas d'acte supplémentaire.
    oreillesal posted the 02/12/2026 at 12:03 PM
    blindzorro il est possible de tomber sur des régions sous influence de la "terreur", avec une difficulté rehaussé et plus de butins.
    Il semble possible de corrompre un Acte entier de cette manière.
    Je ne sais pas si ça s'accompagne d'un réel changement des environnements.
