Chrono Cross sur CRT - des bonbons pour les yeux
Hello la commu, petite vidéo sur Chrono Cross que je suis en train d'apprecier sur PS1, petit tour d'horizon des magnifiques décors pré-rendu du début du jeu, et survol du système de combat
posted the 02/08/2026 at 08:30 PM by
fdestroyer
comments (
2
)
burningcrimson
posted
the 02/08/2026 at 08:42 PM
Je l'ai sur switch, faut vraiment que je le commence un jour. Jamais fait auparavant.
51love
posted
the 02/08/2026 at 09:44 PM
Tellement beau ce jeu
l'un si ce n'est pas le plus beau jeu de la PS1.
Le rendu de l'époque sur CRT ça lui rend un bel hommage
Merci pour la vidéo
