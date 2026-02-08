profile
Chrono Cross sur CRT - des bonbons pour les yeux
Hello la commu, petite vidéo sur Chrono Cross que je suis en train d'apprecier sur PS1, petit tour d'horizon des magnifiques décors pré-rendu du début du jeu, et survol du système de combat

    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, micheljackson, 51love, hypermario
    posted the 02/08/2026 at 08:30 PM by fdestroyer
    comments (2)
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 08:42 PM
    Je l'ai sur switch, faut vraiment que je le commence un jour. Jamais fait auparavant.
    51love posted the 02/08/2026 at 09:44 PM
    Tellement beau ce jeu l'un si ce n'est pas le plus beau jeu de la PS1.

    Le rendu de l'époque sur CRT ça lui rend un bel hommage

    Merci pour la vidéo
