Petite article sur la version Switch 2.



Au delà de la censure débile fait a base de grand trait noirs pour cacher un Pénis où des Tétons, mais dans le même temps on ne censure pas par exemple le mot ''Bite''.... Le jeu a des sous-titres Français qui ne s'affiche pas parfois. C'est même la version en Anglais qui s'affiche...

Donc je vous conseillerais d'attendre une mise à jours si vous souhaitez la version non censuré avec les sous-titres qui fonctionne bien.





Sinon le jeu est très sympa, vraiment très drôle, une petite rejouabilité pour ''débloquer'' 3 romances différentes et plusieurs choix finaux ayant un impact sur Dispatch 2 si ça sort un jours ..



Les doubleurs font très bien le travail et vous l'aurez compris vivement la suite. Mais en attendant vivement le patch.