Dispatch
PC
N.C
Adhoc Studio
Narration
Xbox Series X - Playstation 5
Dispatch (Switch 2)
Petite article sur la version Switch 2.

Au delà de la censure débile fait a base de grand trait noirs pour cacher un Pénis où des Tétons, mais dans le même temps on ne censure pas par exemple le mot ''Bite''.... Le jeu a des sous-titres Français qui ne s'affiche pas parfois. C'est même la version en Anglais qui s'affiche...
Donc je vous conseillerais d'attendre une mise à jours si vous souhaitez la version non censuré avec les sous-titres qui fonctionne bien.


Sinon le jeu est très sympa, vraiment très drôle, une petite rejouabilité pour ''débloquer'' 3 romances différentes et plusieurs choix finaux ayant un impact sur Dispatch 2 si ça sort un jours ..

Les doubleurs font très bien le travail et vous l'aurez compris vivement la suite. Mais en attendant vivement le patch.
    posted the 02/05/2026 at 04:53 PM by liberty
    comments (1)
    cyr posted the 02/05/2026 at 06:23 PM
    Je je........je l'ai pas pris. Mais peut-être plus tard.
