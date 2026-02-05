profile
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
The Adventures of Elliot : bientôt une date de sortie?


Prévu pour cette année, le jeu de Square-Enix, The Adventures of Elliot The Millennium Tales n'a toujours aucune date de sortie.

On devrait cependant rapidement la connaitre car voilà 12 heures environ, la boutique américaine de Square-Enix a mis en ligne la page du jeu(sans contenu cela-dit).

Nous devrions donc connaitre la date de sortie, l'annonce d'un collector et espérons-le une autre démo(et pour tout le monde) !

J'ai hâte

https://na.store.square-enix-games.com/the-adventures-of-elliot-the-millennium-tales/
    posted the 02/05/2026 at 01:05 PM by ouroboros4
    comments (11)
    pcverso posted the 02/05/2026 at 01:12 PM
    giru posted the 02/05/2026 at 01:19 PM
    On connaitra la date dans l'heure j'imagine. Hate qu'il arrive celui-là
    thejoke posted the 02/05/2026 at 01:34 PM
    J'espère qu'on va échapper à la GKC cette fois
    cyr posted the 02/05/2026 at 01:36 PM
    thejoke aucune chance
    alucardhellsing posted the 02/05/2026 at 01:40 PM
    oh oui j'espere vraiment
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 01:44 PM
    cyr pour moi c'est simple : GKC = pas de jeu = une vente en moins
    shinz0 posted the 02/05/2026 at 01:45 PM
    thejoke apparemment non
    cyr posted the 02/05/2026 at 01:46 PM
    ducknsexe c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, les carte 64 go sont trop lente....
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 01:54 PM
    cyr Un si bon jeu. mais jai de l espoir

    Oui les 64 GO sont lent pour le développeur qui souhaite sortir leur gros jeu dessus mais the adventure Of elliot, lui fait combien de Giga ?
    cyr posted the 02/05/2026 at 01:57 PM
    ducknsexe Je sais pas. Mais l’utilisation d'une cartouche est vraiment chère en plus d'être lente
    zekk posted the 02/05/2026 at 02:16 PM
    ducknsexe Je préfère le demander à toi qui me donnera une réponse bien + factuelle, j'ai pas la switch 2, il y a vraiment un problème de lenteur avec les grosses cartouches ?
