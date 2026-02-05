Prévu pour cette année, le jeu de Square-Enix, The Adventures of Elliot The Millennium Tales n'a toujours aucune date de sortie.On devrait cependant rapidement la connaitre car voilà 12 heures environ, la boutique américaine de Square-Enix a mis en ligne la page du jeu(sans contenu cela-dit).Nous devrions donc connaitre la date de sortie, l'annonce d'un collector et espérons-le une autre démo(et pour tout le monde) !J'ai hâte