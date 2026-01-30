profile
Les dernières rumeurs sur Kingdom Hearts
Qu'on se le dise : la communauté de Kingdom Hearts est l'une des plus patientes du jeu vidéo, faute d'une communication soutenue de la part de Disney et Square Enix autour de la franchise.

Voici donc un résumé pêle-mêle des dernières rumeurs en date (avec les pincettes de rigueur) :

♡ Kingdom Hearts IV a été assigné à une compagnie d'outsourcing en 2024 - initialement, la date prévue était 2026.

Square Enix avait auparavant prévu de sortir le jeu en Octobre 2026 et un DLC l'année suivante en fonction des demandes de joueurs pour fêter les 25 ans de la série.

Toutefois, l'annulation de Kingdom Hearts Missing-Link et le plan de restructuration de la compagnie ont considérablement ralenti le développement.

La compagnie d'outsourcing a du retravailler certaines sections du jeu et des cinématiques qui étaient déjà terminées - elles ont été révisées avec de nouveaux ajouts. La compagnie a également récupéré tous les assets de KH Missing-Link.

♡ KHIV n'a toujours pas de date de sortie fixée en interne, mais la date limite ne serait pas plus tard que Décembre 2027.

♡ En interne, il y a également la date limite de fin 2026 pour soumettre les jeux first-party à la compagnie.

♡ Square Enix n'a pas encore décidé s'ils doivent sortir la troisième partie de Final Fantasy VII-R en premier ou bien de sortir les deux jeux la même année.

♡ En ce moment, l'équipe de développement concentre ses efforts sur le polishing et les mondes Disney, surtout concernant celui dédié à Star Wars. Supposé être un vaste open-world comparable à No Man's Sky, il sera une galaxie ouverte que l'on pourra parcourir à l'aide du vaisseau Gummi avec de multiples planètes à visiter.

L'équipe considère ce monde comme l'un des plus complets - presque semblable au contenu d'un jeu entier.

Dernièrement, elle a aussi travaillé sur le monde de Vaïana.

♡ Récemment, l'équipe a également discuté de la progression du développement de KHIV, car elle travaille aussi sur la version Nintendo Switch 2 des précédents Kingdom Hearts (au format Game Key Card) prévue pour 2027.
    tags : square enix kingdom hearts disney
    biboufett, aozora78, burningcrimson, tripy73, kisukesan, natedrake
    posted the 01/30/2026 at 06:42 PM by destati
    comments (10)
    aozora78 posted the 01/30/2026 at 07:14 PM
    La compagnie d'outsourcing a du retravailler certaines sections du jeu et des cinématiques qui étaient déjà terminées - elles ont été révisées avec de nouveaux ajouts.

    KH3 manquait clairement de peaufinage et d'impact dans certaines cinémtiques donc si c'est dans le but de faire bien les choses c'est ok, je croise les doigts... mais on verra à la sortie.

    Le "monde" Star Wars me fait peur. Je suis très curieux de découvrir comment Sora va voyager alors que toute l'histoire a l'air de jouer sur le fait qu'il est vraiment isolé dans un monde bien spécial.

    Vaiana et Star Wars c'est logique et je suis très curieux de voir tout ça. Même si Vaiana ne me hype pas plus que ça.

    J'espère genre 6 mondes Disney mais ambitieux et le reste en mondes originaux.

    J'espère donc en plus de Star Wars et Vaiana :
    Zootopia, les Indestructibles, Coco et au moins un film en 2D (La Planète aux Trésors, Robin des Bois, Le Roi lion 2, Pocahontas)

    Ce serait cool d'avoir les Muppets aussi.
    biboufett posted the 01/30/2026 at 07:15 PM
    j'espère qu'il sera vraiment plus complet que le 3 quel déception que ce soit l'histoire ou les quêtes annexes
    guiguif posted the 01/30/2026 at 07:47 PM
    En ce moment, l'équipe de développement concentre ses efforts sur le polishing et les mondes Disney, surtout concernant celui dédié à Star Wars. Supposé être un vaste open-world comparable à No Man's Sky, il sera une galaxie ouverte que l'on pourra parcourir à l'aide du vaisseau Gummi avec de multiples planètes à visiter.

    J'ai un peu de mal a y croire, généralement chaque monde est plus ou moins aussi long.
    brook1 posted the 01/30/2026 at 08:18 PM
    Ça me semble exagéré. Square Enix n'a pas les moyens de faire un jeu comme tel, il est décrit
    destati posted the 01/30/2026 at 08:28 PM
    Gardez vraiment à l'esprit que ce ne sont que des rumeurs. Il y a aussi l'info concernant le portage Switch 2 qui évoque 2027 ici (en contradiction avec les autres leaker qui prétendent qu'il est déjà prêt à sortir). On en saura plus bientôt.
    sadagast posted the 01/30/2026 at 09:28 PM
    Un Open World à la Man Man's Sky ? Pourquoi pas ?
    akinen posted the 01/30/2026 at 09:32 PM
    Je ne sais plus quoi dire. Savent-ils encore produire des jeux?
    korou posted the 01/30/2026 at 09:46 PM
    7 ans depuis le dernier kh numéroté. Square Enix nous chie littéralement dessus. Pas une info, c’est abusé.
    natedrake posted the 01/30/2026 at 10:01 PM
    Hâte de voir le prochain trailer et le rendu sous UE5. Ce sera le premier AAA de SE sous ce moteur je crois (avec DQ XII).
    magneto860 posted the 01/30/2026 at 10:10 PM
    Ah non, faut qu'ils arrêtent avec les DLC...
