Qu'on se le dise : la communauté de Kingdom Hearts est l'une des plus patientes du jeu vidéo, faute d'une communication soutenue de la part de Disney et Square Enix autour de la franchise.



Voici donc un résumé pêle-mêle des dernières rumeurs en date (avec les pincettes de rigueur) :



♡ Kingdom Hearts IV a été assigné à une compagnie d'outsourcing en 2024 - initialement, la date prévue était 2026.



Square Enix avait auparavant prévu de sortir le jeu en Octobre 2026 et un DLC l'année suivante en fonction des demandes de joueurs pour fêter les 25 ans de la série.



Toutefois, l'annulation de Kingdom Hearts Missing-Link et le plan de restructuration de la compagnie ont considérablement ralenti le développement.



La compagnie d'outsourcing a du retravailler certaines sections du jeu et des cinématiques qui étaient déjà terminées - elles ont été révisées avec de nouveaux ajouts. La compagnie a également récupéré tous les assets de KH Missing-Link.



♡ KHIV n'a toujours pas de date de sortie fixée en interne, mais la date limite ne serait pas plus tard que Décembre 2027.



♡ En interne, il y a également la date limite de fin 2026 pour soumettre les jeux first-party à la compagnie.



♡ Square Enix n'a pas encore décidé s'ils doivent sortir la troisième partie de Final Fantasy VII-R en premier ou bien de sortir les deux jeux la même année.



♡ En ce moment, l'équipe de développement concentre ses efforts sur le polishing et les mondes Disney, surtout concernant celui dédié à Star Wars. Supposé être un vaste open-world comparable à No Man's Sky, il sera une galaxie ouverte que l'on pourra parcourir à l'aide du vaisseau Gummi avec de multiples planètes à visiter.



L'équipe considère ce monde comme l'un des plus complets - presque semblable au contenu d'un jeu entier.



Dernièrement, elle a aussi travaillé sur le monde de Vaïana.



♡ Récemment, l'équipe a également discuté de la progression du développement de KHIV, car elle travaille aussi sur la version Nintendo Switch 2 des précédents Kingdom Hearts (au format Game Key Card) prévue pour 2027.

