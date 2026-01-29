profile
jaysennnin
jaysennnin > blog
ça reste toujours aussi marrant des années après...
Je parle bien entendu de la scène avec le fantôme "japonais" dans scary movie 4

    2
    Likes
    Who likes this ?
    gamerdome, marcelpatulacci
    posted the 01/29/2026 at 12:55 PM by jaysennnin
    comments (7)
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:03 PM
    Pourquoi il n'y en a plus des scarie movie?
    zekk posted the 01/29/2026 at 01:05 PM
    cyr https://ecran-total.fr/2026/01/28/paramount-pictures-avance-larrivee-de-scary-movie-6/
    gamerdome posted the 01/29/2026 at 01:23 PM
    Pour moi la meilleure scène c'est celle de l'exorciste : https://www.youtube.com/watch?v=xKDqatBSApI

    Avec la réaction du prêtre qui veut se barrer dès la 1ere seconde, et qui en fait est la seule réaction normale que toute personne censée aurait
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:37 PM
    zekk

    gamerdome celle du clown sous le lit est pas mal....
    jaysennnin posted the 01/29/2026 at 02:04 PM
    gamerdome même prêtre qui était en train de chier en intro du film
    gamerdome posted the 01/29/2026 at 04:43 PM
    jaysennnin "démon sort de ce corps !!!"
    jaysennnin posted the 01/29/2026 at 05:37 PM
    gamerdome
