profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
articles :
440
visites since opening :
971358
jaysennnin
> blog
ça reste toujours aussi marrant des années après...
Je parle bien entendu de la scène avec le fantôme "japonais" dans scary movie 4
tags :
2
Likes
Who likes this ?
gamerdome
,
marcelpatulacci
posted the 01/29/2026 at 12:55 PM by
jaysennnin
comments (
7
)
cyr
posted
the 01/29/2026 at 01:03 PM
Pourquoi il n'y en a plus des scarie movie?
zekk
posted
the 01/29/2026 at 01:05 PM
cyr
https://ecran-total.fr/2026/01/28/paramount-pictures-avance-larrivee-de-scary-movie-6/
gamerdome
posted
the 01/29/2026 at 01:23 PM
Pour moi la meilleure scène c'est celle de l'exorciste :
https://www.youtube.com/watch?v=xKDqatBSApI
Avec la réaction du prêtre qui veut se barrer dès la 1ere seconde, et qui en fait est la seule réaction normale que toute personne censée aurait
cyr
posted
the 01/29/2026 at 01:37 PM
zekk
gamerdome
celle du clown sous le lit est pas mal....
jaysennnin
posted
the 01/29/2026 at 02:04 PM
gamerdome
même prêtre qui était en train de chier en intro du film
gamerdome
posted
the 01/29/2026 at 04:43 PM
jaysennnin
"démon sort de ce corps !!!"
jaysennnin
posted
the 01/29/2026 at 05:37 PM
gamerdome
