Dans le blog aujourd’hui, nous allons vous proposer une présentation complète de la nouvelle classe à venir : le Techmarine !Style de jeuLe Techmarine est un spécialiste du contrôle de foule et du zonage. Son arsenal lui permet de contenir aussi bien des hordes d’ennemis que des adversaires individuels particulièrement dangereux, pendant que ses alliés infligent des dégâts en toute sécurité.Du point de vue du gameplay, le Techmarine est une classe hybride avec une légère orientation corps-à-corps. Contrairement au rempart, qui maintient également les ennemis à distance des classes offensives, le Techmarine se concentre davantage sur la pression exercée via de larges attaques de mêlée à effet de zone (AoE) et des armes à feu de moyenne portée.Sa capacité spéciale, le Servo-Gun, déchaîne une puissante rafale sur les ennemis proches.De plus, le Techmarine peut détecter et activer des tourelles sentinelles Tarantula présentes dans les niveaux. Celles-ci attaqueront les ennemis jusqu’à épuisement de leurs munitions ou jusqu’à leur destruction.Une caractéristique unique du Techmarine est l’intégration du Servo-Gun lors des Gun Strikes. Cela lui confère une plus grande liberté de mouvement par rapport aux autres classes pendant ces actions : par exemple, il est possible d’effectuer des attaques de mêlée tout en utilisant un Gun Strike.Le Techmarine peut utiliser les armes suivantes :Armes principales :• Auto Bolt Rifle• Bolt Rifle• Heavy Bolt Rifle• Occulus Bolt Carbine• Plasma IncineratorArmes secondaires :• Bolt Pistol• Heavy Bolt Pistol• Plasma Pistol• Inferno Pistol• Neo-Volkite PistolArmes de mêlée :• Combat Knife• Power Sword• Power Axe• Omnissian AxeComme vous pouvez le constater, l’arsenal unique du Techmarine inclut la remarquable Omnissian Axe. Cette nouvelle arme de mêlée est exclusive au Techmarine et s’avère parfaite pour gérer plusieurs ennemis mineurs simultanément grâce à ses larges attaques de zone.Elle dispose également d’un mouvement spécial, « Omnissian Rush », qui permet au Techmarine de se projeter vers l’avant en empalant les ennemis.Atouts (Perks)Nous avons pensé que vous seriez intéressés de connaître les atouts dont disposera le Techmarine. Vous pouvez consulter cette courte vidéo et la mettre en pause afin de lire les effets de chaque atout, mais gardez à l’esprit que certaines valeurs peuvent encore évoluer jusqu’à la sortie du Patch 12.C’est tout pour notre blog consacré au Techmarine ! Nous espérons qu’il vous aura offert une vue d’ensemble complète de cette nouvelle classe et que vous êtes impatients de la tester lors de la sortie du Patch 12 !